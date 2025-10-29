पुणे

Mahavitaran News : महावितरणची 'सुधारित मनुष्यबळ पुनर्रचना'; ग्राहकांना दर्जेदार सेवा मिळणार, कर्मचाऱ्यांचा ताण कमी होणार!

MSEDCL's HR Restructuring Aims for Better Customer Service : महावितरणचे संचालक राजेंद्र पवार यांनी सांगितले की, महावितरणने लागू केलेली सुधारित मनुष्यबळ पुनर्रचना कर्मचारी व ग्राहकांच्या हिताची असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी होऊन ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा देणे शक्य होईल.
Focusing on Specific Tasks to Increase Employee Efficiency

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘महावितरणने लागू केलेली सुधारित मनुष्यबळ पुनर्रचना ही ग्राहक व कर्मचाऱ्यांच्या हिताची आहे. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होण्यास मदत होईल. पर्यायाने ग्राहकांना अधिक दर्जेदार सेवा देता येईल,’’ असे प्रतिपादन महावितरणचे संचालक राजेंद्र पवार यांनी केले आहे.

