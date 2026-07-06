Sangam-Valaki bridge : मुळा-मुठा व भीमा नदीला पूर, संगम-वाळकी पुल पाण्याखाली; पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट

प्रकाश शेलारखुटबाव (पुणे) : मुळा मुठा नदीला आलेल्या पुरामुळे संगम वाळकी( ता . दौंड) येथील पुल यावर्षी पावसाळी हंगामामध्ये प्रथमच पाण्याखाली गेला आहे .त्यामुळे वाळकी व देलवडीचा संपर्क तुटला आहे. गेली सलग चार दिवस घाटमाथ्यावर व धरण परीसरात झालेल्या मुसळधार पाऊसामुळे मुळा मुठा नदी व भीमा नदीपात्र दुथडी भरून वाहत आहे .यामुळे सोमवार दि. ६ रोजी सकाळपासुनच पुलावरुन पाणी वाहु लागले.याशिवाय दौंड तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे पाण्याखाली गेले होते. नदीकाठच्या सर्व शेतकऱ्यांनी सकाळीच विद्युत पंप नदीकाठच्या परिसरातून सुरक्षित स्थळे हलवले. गेली ३ दिवस दौंड तालुक्यात दिवसभर पाऊस असल्याने सर्व गुऱ्हाळघरे व वीट भट्टी व्यवसाय बंद होता. शेतातील सर्व कामे बंद होती. त्यामुळे शेतमजूर, परप्रांतीय कामगार यांनी दिवसभर घरीच राहाणे पसंत केले. अनेक नदीकाठचे ग्रामस्थ आज दिवसभर मुळा मुठा व भीमा नदीची पाणी पातळी पाहण्यासाठी नदीकिनारी गर्दी करत होते. पारगाव येथील पुलावर भिमाचे पाणी पाहण्यासाठी विशेष गर्दी झाली होती..संगम येथून शनिवार दि.११ रोजी संतराज महाराज पालखीचे प्रस्थान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर देवस्थानची पालखी सोहळ्याची तयारी लगबग चालू असताना संगमशी इतर ठिकाणचा संपर्क तुटल्याने अनेक अडचणी वाढल्या आहेत.राहुल कुल ( आमदार).हवामान विभागाने आज सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी पुणे जिल्ह्यासाठी 'रेड अलर्ट' (Red Alert) जारी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर, आपल्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून प्रशासनाने जिल्ह्यातील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर केली आहे.या पार्श्वभूमीवर अतिवृष्टीचा धोका पाहता अत्यंत आवश्यक काम असेल तरच घराबाहेर पडा. विनाकारण घराबाहेर पडणे टाळा. नदी, नाले, ओढे आणि पाणी साचणाऱ्या धोकादायक क्षेत्रांपासून दूर राहा, सखल व धोकादायक भागांमध्ये जाणे पूर्णपणे टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.