Pune Mula-Mutha flood : मुळा-मुठा नदीला पूर; कोरेगाव मुळ येथील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा पुल पाण्याखाली, अनेक गावांचा संपर्क तुटला

सुनील जगताप,उरुळी कांचन : मुळा मुठा नदीला आलेल्या पुरामुळे कोरेगांव मुळ(ता.हवेली) येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यावरील पुल जो या भागातील यावर्षी पावसाळी हंगामामध्ये प्रथमच पाण्याखाली गेला आहे.त्यामुळे उरुळी व कोरेगांव मुळ या गावांसी असलेला बिवरी,शिरसवडी,वाडे बोल्हाई,अष्ठापूर,बुर्केगांव,डोंगरगांव,पिंपरी सांडस आदी गावांचा तसेच नगर रोड ते पुणे सोलापूर रोडचा संपर्क तुटला आहे.शाळा कॉलेज बंद असल्याने शालेय विद्यार्थ्यांना आज याची अडचण झाली नाही मात्र पाऊस असाच सुरु राहिला आणि पूर ओसरला नाही तर या पुलावरून होणारे दळणवळण कोलमडून जाणार आहे..गेली सलग चार दिवस घाटमाथ्यावर व धरण परीसरात झालेल्या मुसळधार पाऊसामुळे मुळा मुठा नदी नदीपात्र दुथडी भरून वाहत आहे.विशेष म्हणजे कोरेगांव मुळ येथील कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा पुल पाण्याखाली गेला असताना नदी किनारी असलेली कोरेगांव मुळची स्मशान भूमी पाण्याखाली गेल्याने गावकऱ्यांची गैरसोय होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे सोमवार दि.६ रोजी सकाळपासुनच पुलावरुन पाणी वाहु लागले. या पुराच्या पाण्याने नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात वाढलेली जलपर्णी व प्लास्टिक कचरा वाहून जाण्याने दुर्गंधी व डास निर्मिती होण्यास अटकाव होण्यास मदत होणार आहे..शिवाय दौंड तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे पाण्याखाली गेले होते.नदीकाठच्या बहुतेक शेतकऱ्यांचे विद्युत पंप नदीकाठच्या परिसरात असल्याने ते पाण्याखाली जाण्याने त्यांचे नुकसान झाले आहे, गेली ३ दिवस पूर्व हवेली तालुक्यात दिवसभर पाऊस असल्याने सर्व वीट भट्टी व्यवसाय, शेतातील सर्व कामे बंद होती.त्यामुळे शेतमजूर,परप्रांतीय कामगार यांनी दिवसभर घरीच राहाणे पसंत केले.अनेक नदीकाठचे ग्रामस्थ आज दिवसभर मुळा मुठा नदीची पाणी पातळी पाहण्यासाठी नदीकिनारी गर्दी करत होते.मात्र उरुळी कांचन पोलीस स्टेशनच्या पोलीस कर्मचाऱ्यानी त्याठिकाणी बंदोबस्त ठेवून कोणालाही पुढे जावू दिले नाही.कोरेगांव मूळ येथील पुलावरुन वाहणारे पुराचे पाणी पाहण्यासाठी विशेष गर्दी झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.