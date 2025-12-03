Mula Mutha Pollution : पुण्यात मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले; फळभाज्या पालेभाज्या झाल्या दुषित; आरोग्य गेले धोक्यात!

सुनील जगतापथेऊर : पुणे शहरातून दौंडकडे जाणारी मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले असून जलपर्णी फोफावली तर फळभाज्या, पालेभाज्या दुषित झाल्याने सर्वसामन्यांचे आरोग्य धोक्यात गेल्याने नदी काठच्या गावात काळजी वाढत असून जनता बेचैन झाली आहे.या प्रदूषणावर उपाय योजना होत नाहीच पण दिवसेंदिवस पाणी आणखी खराब होत असून नदी अतिप्रदुषित झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून येथील विश्वराज बंधा-याजवळ पाण्यावर फेसाचा सुमारे एक ते दीड फूट तवंग तरंगताना दिसून येत आहे. .आयुर्वेदात ज्या गावची नदी स्वच्छ त्या गावाचे आरोग्य चांगले असे म्हटले गेले आहे.मुळा-मुठा नदीही त्याला अपवाद नाही.पानशेत पुरानंतर नदीचे पाणी आसपासच्या भागात कुठवर जाते याची कल्पना आल्यानंतर किमान तो भाग मोकळा करणे हे पुणे महानगरपालिकेला अशक्य नव्हते.न्यायालयाचा आदेश आल्याशिवाय आपल्याकडे शासकीय पातळीवर कोणतेही काम होत नाही हा अनुभव आजच्या स्मार्ट सिटीच्या काळातही प्रत्ययास येतो आहे.कोणत्याही शहरातून वाहणारी नदी ही केवळ या शहराची जीवनवाहिनी नाही तर आरोग्याचे रक्षण करणारी सरिता समजली जाते..Pune News: सख्ख्या भावाला पोलिस करण्यासाठी उपनिरीक्षक झाला ‘मुन्नाभाई’, नऊ वर्षांनंतर प्रकार उघडकीस; गुन्हा दाखल, एकाला अटक.पण मुळा-मुठा नदीचे गटारगंगेत झालेले रूपांतर हे पुणे शहर व नदीनजीकच्या गावांतील नागरिकांच्या आरोग्या बाबतच्या वाढत्या तक्रारीमागे एक महत्त्वाचे कारण आहे.या नदीकडे गेल्या पाच ते सहा दशकांत दुर्लक्ष झाले असल्यामुळे तिची व तिच्या आसपासची परिस्थिती भयवाह झाली आहे.पानशेत पुरापासून तेथे वाढत्या प्रमाणात झालेली अतिक्रमणे हे त्यातले एक महत्त्वाचे कारण आहेच.पण त्याबरोबरच या नदीत शहरातील ठिकठिकाणांहून येणारे मैलायुक्त पाणी शिरल्यामुळे नदीतील संपुर्ण जलसृष्टीच धोक्यात आली आहे..पुणे शहराला जादा पाण्याची आवश्यकता होती त्यावेळी खडकवासला धरणांतून पाणी घेतल्यानंतर तयार झालेले सांडपाणी प्रक्रिया करून ते जुन्या कालव्याद्वारे शेतीस पुरवावे अशी अट घालण्यात आली होती. १९९७ मध्ये हा करार झाला गरजेएवढे पाणी उचलले गेले.मुंढवा येथे पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी कालव्यात सोडण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च करून जॅकवेल प्रकल्पाची उभारणीही करण्यात आली परंतू नदीतील पाण्यावर येत असलेला फेस पहाता आज कोणी कसलाही दावा केला तरी आज अखेर १०० टक्के पाण्यावर प्रक्रिया करणे पुणे महानगर पालिकेस शक्य झालेले नाही ही बाब वास्तव आहे..पिंपरी वर्धापन दिन नदी महात्त्म्य.शेतीसाठी देण्यात येणारे पाणी नवीन मुठा उजवा कालव्याद्वारे सोडण्यात येते.खडकवासला धरणांतून पावसाळयात अतिरीक्त झालेले पाणी वगळता एक थेंब देखील पाणी नदीपात्रात सोडला जात नाही.नेमक्या याच स्थितीचा फायदा घेवून वर्षातील सुमारे आठ महिने सांडपाणी,मैलाजल व कारखान्यातून बाहेर पडणारे मानवी जिवीतास घातक ठरणारे रसायनयुक्त पाणी पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका त्यांवर कसलीही प्रक्रीया न करता जसेच्या तसे नदीपात्रात सोडून देते व निर्धास्त होते..याबरोबर पुणे,पिंपरी-चिंचवड सह नदीतिरावर असलेल्या अनेक गावांतील हजारों टन कचराही येथेच रिचवला जातो, परिणामी हे दौड,बारामती आणि उजनीचे पाणी थेट सोलापूर पर्यंत जात असलेने नदीतीरावरील रहिवासी आणि सोलापूरच्या नागरीकांना सक्तीने रसायनयुक्त दूषित पाणी पिऊन अनेक पोटांच्या आजारांना सामोरे जावे लागत आहे.याचबरोबर शेतीला दूषित पाणी मिळत असलेने फळभाज्या पालेभाज्या उत्पादनावरही त्याचा मोठा परीणाम होत आहे.नद्याचे पाणी खराब करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होत नाही हे वास्तव आहे.याकडे महापालिका पर्यावरण विभाग आणि महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळ हे नदी काठच्या परिसराची पाहणी करुन कुठलीही ठोस कारवाई न केल्याने नदी फेसाळू लागल्याचा आरोप पर्यावरण प्रेमी करत आहेत..Pune News : पालिकेकडून शेलारमळ्यातील ओढ्याची सफाई; अनधिकृत सांडपाणी सोडणाऱ्यांना नोटीस!.या पाण्यात काही कंपन्या,कारखाने,सोसायट्या,लाॅड्री व्यवसायिक हे मैलामिश्रित,रसायनयुक्त,नाल्याचे सांडपाणी,ड्रेनेज,लाॅड्री कपडे धुतलेले पाणी थेट सोडत आहेत.त्यामुळे नदी सातत्याने फेसाळत आहे.नदीच्या पाण्यावर पावसाळा संपल्यापासून पांढरा फेस तरंगतो आहे.लोणी काळभोर येथील एमआयटी विद्यापीठालगत असलेल्या विश्वराज बंधा-यावरुन खाली पडत असलेल्या पाण्यामुळे या भागात नदी मोठ्या प्रमाणात फेसाळत आहे.नदीतील पाण्याची गटारातील पाण्यापेक्षा दुर्गंधी येत आहे.या नदीचे पाणी खराब करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होत नसल्याने ही मंडळी बिनधास्त आहेत.नदीपात्रात रसायनयुक्त आणि मानवी मैला पाणी सर्रास सोडले जाण्याने नदीमधील पाण्यात ऑक्सीजनचे प्रमाण कमी होवून अनेक जलचर प्राणी मृत पावत आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे.दोन्ही महापालिका प्रशासन व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून याबाबत कसलीही कारवाई होत नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.