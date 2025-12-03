पुणे

Mula Mutha Pollution : पुण्यात मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले; फळभाज्या पालेभाज्या झाल्या दुषित; आरोग्य गेले धोक्यात!

River Pollution : पुण्यात मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले असून औद्योगिक व सांडपाणीमुळे फळभाज्या, पालेभाज्या दूषित होत आहेत. नागरिकांचे आरोग्य आणि शेती धोक्यात असल्याने तातडीने कारवाईची गरज आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील जगताप

थेऊर : पुणे शहरातून दौंडकडे जाणारी मुळा-मुठा नदीचे पाणी फेसाळले असून जलपर्णी फोफावली तर फळभाज्या, पालेभाज्या दुषित झाल्याने सर्वसामन्यांचे आरोग्य धोक्यात गेल्याने नदी काठच्या गावात काळजी वाढत असून जनता बेचैन झाली आहे.या प्रदूषणावर उपाय योजना होत नाहीच पण दिवसेंदिवस पाणी आणखी खराब होत असून नदी अतिप्रदुषित झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून येथील विश्वराज बंधा-याजवळ पाण्यावर फेसाचा सुमारे एक ते दीड फूट तवंग तरंगताना दिसून येत आहे.

