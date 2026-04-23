Pune Mula-Mutha Indrayani Pollution: मुळा-मुठा व इंद्रायणी नदीत केमिकलयुक्त मैलामुळे जलपर्णी-मच्छरांचा कहर

सुनील जगतापउरुळी कांचन : पुणे जिल्ह्यातील मुळा मुठा व इंद्रायणी या नदीपात्रातून सोडलेल्या केमिकल युक्त व मैला मिश्रित पाण्यामुळे वाढणाऱ्या जलपर्णी व मच्छरांमुळे हवेली व दौंड तालुक्यातील नदीकाठच्या गावातील नागरिकांचे आरोग्य,शेती व पशुधन उद्योग धोक्यात आलेले आहेत.यावर तात्काळ उपाययोजना करावी अशी मागणी या भागातील शेतकऱ्यांनी आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.अन्यथा १ मे २०२६ रोजी असणाऱ्या महाराष्ट्र दिनापासून या नदीपात्रात वाढलेल्या जलपर्णीवर बसून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा हिंगणगावचे माजी सरपंच अंकुश कोतवाल व मुळा मुळा नदीकाठच्या गावातील ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिला आहे..याबाबत वैद्यकीय अधिकारी,प्राथमिक आरोग्य केंद्र वाडेबोल्हाई यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या आदेशानुसार नदीकाठच्या गावांचा सर्व्हे केला असून,आमदार बापूसाहेब पठारे व ज्ञानेश्वर कटके यांनी देखील हा विषय विधानसभेत उपस्थित केला होता,परंतु या नद्यांमध्ये सोडण्यात येणारे पाणी दूषित व मैला मिश्रित स्वरूपातच येत असल्यामुळे तेथे विषारी मच्छरांची उत्पत्ती मोठ्या प्रमाणात होण्याने नदीकाठच्या गावातील नागरिकांचे व पशुधनाचे जीवन आणि आरोग्य धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे.या बाबीचा बंदोबस्त करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका व पुणे जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने तातडीने पावले उचलावीत,अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय आमच्या पुढे पर्याय राहणार नाही अशा आशयाच्या निवेदनाच्या प्रती विभागीय आयुक्त पुणे,जिल्हाधिकारी पुणे,आयुक्त पुणे महानगरपालिका,आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका,जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद पुणे, कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आणि पोलीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीण पोलीस यांना देण्यात आलेल्या आहेत.."माझा गाव आरोग्य संपन्न गाव"राज्याच्या आरोग्य विभागाने १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ कालावधी निश्चित करून "माझा गाव आरोग्य संपन्न गाव" अभियानाला सुरुवात केलेली आहे. सक्षम आरोग्य सेवा,गावागावात गुणवत्ता पूर्ण व सर्व समावेशक आरोग्यसेवा मजबूत करणे,नागरिक व प्रशासन यांच्या सहभागातून आरोग्य चळवळ उभी करणे,याचाच एक भाग म्हणून या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी इंद्रायणी व मुळामुठा नदीपात्र दूषित,दुर्गंधी युक्त,ड्रेनेजमैला व केमिकल युक्त पाण्यावर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी शासनाने पाऊले उचलावीत अशी मागणी या ग्रामस्थांनी केली आहे.