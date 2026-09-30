Mulshi Aadhaar: आधार अपडेटअभावी मुळशीतील १,२४६ विद्यार्थी अडचणीत; ३० सप्टेंबरच्या डेडलाइनने प्रशासनाची परीक्षा

-पांडुरंग साठे कोळवण: मुळशी तालुक्यातील आधार केंद्रांचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार, प्राथमिक शाळेतील तब्बल ९३४ विद्यार्थी आधार संदर्भातील कामासाठी प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. तर अंगणवाडी मुळशीमधील तब्बल ३१५ आधार कार्ड संबंधित काम पूर्ण नसल्यामुळे शासनाच्या लाभांपासून वंचित आहेत. शिक्षण संचालनालयाने ३० सप्टेंबरपर्यंत संच मान्यतेसाठी 'आधार वैध' असणे सक्तीचे केले असताना, मुळशीतील प्रशासकीय उदासिनतेमुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अधांतरी लटकले आहे..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.यापूर्वी देखील दैनिक सकाळ मध्ये ता.२० आॅगस्ट रोजी मुळशीत प्रशासनाचा आधार 'निराधार' या आशयाची बातमी प्रसिद्ध झाली होती परंतु त्यामधून प्रशासनाने काहीच बोध घेतला नाही असे दिसत आहे..आधार केंद्रांची भीषण अवस्था१. कागदी घोडे: तालुक्यात प्राथमिक शिक्षण साठी दोन आधार मशीन व अंगणवाडी(० ते ६ वयोगट) मुलांसाठी साठी तालुक्यात तीन आधार मशीन आहे व जिल्हाधिकारी कार्यालय कडून २१ आधार केंद्रे कागदोपत्री मंजूर आहेत, पण प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी मशिनच उपलब्ध नाहीत.२. मशिनचा 'बेपत्ता' प्रवास: काही ठिकाणी अधिकृत मंजूर केंद्रांच्या नावाखाली मशिनचा वापर इतरत्र केला जात आहे.३. ऑपरेटरची कमतरता: अनेक केंद्रांवर ऑपरेटर नसल्याने विद्यार्थी व पालकांना आधार अपडेटसाठी मावळ तालुक्यापर्यंत हेलपाटे मारावे लागत आहेत.४. पारदर्शकतेचा अभाव: अनेक केंद्रांवर नियमानुसार दरपत्रके लावलेली नाहीत..विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानाची जबाबदारी कोणाची?महाराष्ट्र शासन शिक्षण संचालनालयाने ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत 'आधार वैध' विद्यार्थी संख्येच्या आधारे संच मान्यता (संच मान्यता Generate) करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जर आधार कार्ड अपडेट नसेल, तर विद्यार्थ्यांची नोंदणी 'वैध' ठरणार नाही आणि पर्यायाने शाळेची संच मान्यता रोखली जाईल. यामुळे शाळांना शिक्षक मिळण्यात अडचणी येतील आणि त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसेल. "या दिरंगाईची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर निश्चित करण्यात येईल," असा सज्जड इशारा शिक्षण संचालकांनी दिला असूनही मुळशी प्रशासन मात्र 'जैसे थे' परिस्थितीत आहे..प्रमुख मागण्याउपलब्ध मशिनचा प्रभावी वापर करून शाळास्तरावर विशेष आधार नोंदणी कॅम्प आयोजित करणे.जबाबदारी निश्चिती ३० सप्टेंबरच्या डेडलाईनपूर्वी आधार नोंदणी न झाल्यास, मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी व केंद्रप्रमुखांवर कारवाईची टांगती तलवार असेल.मुळशीतील १२४६ विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सध्या प्रशासनाच्या 'आधार'वर अवलंबून आहे. आता तहसीलदार आणि शिक्षण विभाग या गंभीर प्रकरणाची दखल तातडीने घेतात की विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यावरच जाग येणार, याकडे संपूर्ण मुळशीकरांचे लक्ष लागले आहे.. "एक वर्षांपासून आम्ही या आधार मशीन घोटाळ्याबाबत आवाज उठवत आहोत. तहसीलदारांनी अहवाल सादर करूनही कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. प्रशासनाचा हा कारभार वरच्यांच्या आशिर्वादाशिवाय शक्य नाही. आता जर तातडीने विशेष आधार कॅम्प लावून विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट बाबत काम पूर्ण केले नाही, तर आम्ही तीव्र आंदोलन छेडले करु."राजू फाले तालुका प्रमुख स्वराज्य पक्ष..Raju Shetti: ‘नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू करू देणार नाही’; राजू शेट्टींचा इशारा, ‘रोक सको तो रोक लो’.“माझ्या गाव परिसरातील चार विद्यार्थ्यांना आधार अपडेटसाठी मावळ तालुक्यातील पवनानगर येथील आधार केंद्रावर जावे लागले. याबाबत कोळवण आधार केंद्र प्रमुख तसेच जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग, मुळशी यांच्याकडे विचारणा केली असता समाधानकारक माहिती मिळाली नाही. कोळवण खोऱ्यातील अनेक विद्यार्थी अद्याप आधारच्या कामापासून वंचित असल्याचे दिसून येत आहे. कोळवण येथील आधार केंद्राची मशीन बंद असल्याने उपलब्ध करून दिलेली मशीन नेमकी कुठे आहे, तसेच कोळवण केंद्राच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांमध्ये आतापर्यंत किती आधार कॅम्प घेण्यात आले, याची माहिती नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना आधार अपडेटसाठी दूरच्या तालुक्यात जावे लागणे हा गंभीर विषय असून प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून कोळवण येथे आधार सेवा सुरळीत करावी.”रामदास पडवळ, विद्यार्थी पालक, डोंगरगाव..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.