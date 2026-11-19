पांडुरंग साठेकोळवण : मुळशी तालुक्यात आंबेमोहोर तांदळाचा दरवळ जवळपास लोपण्याच्या मार्गावर असल्याचे पाहायला मिळते आहे. आंबेमोहोर भाताचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे याची कारणे सुद्धा बरीच आहेत. त्यामध्ये मागील तीन दशकांपासून अधिक काळ सुरु असलेले इंद्रायणी भाताने या आंबेमोहोर भाताची जागा काबीज केली आहे. इंद्रायणी तांदळाला असलेली चव सुगंध यामुळे इंद्रायणी तांदूळ अल्पावधीत लोकप्रिय झाला आहे या तांदळास मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे..आंबेमोहोर तांदळा पेक्षा इंद्रायणी तांदूळ कमी भावात मिळतो.आंबेमोहोर भाताचे उत्पादन कमी होण्यास आणखी एक कारण म्हणजे हे भात त्याच्या पूर्ण वाढीच्या अवस्थेत चार ते साडेचार फूट उंच होते व लोंब्यांच्या वजनाने हे भात जमीनीवर आडवे पडते त्यामुळे ते कापताना वेळ जातो.तसेच या भाताची कापणी केल्यानंतर ते मुरण्यासाठी त्या भाताची उढवी लावून ठेवावी लागतात व उढवी लावण्यासाठी खळ्याची जागा आवश्यक असते परंतु आता खळ्यांसाठी जागाच उपलब्ध नाही..आता धावपळीच्या या काळात उढवी लावण्यासाठी कुशल उढवी रचणारे गावात सापडत नाहीत तसेच अवकाळी पाऊस पडला तर हे भात भिजण्याचा धोका असतो. यानंतर हे आंबेमोहोर भाताची झोडणी विशिष्ट पद्धतीने करावी लागते यासाठी आता माणसे उपलब्ध होत नाहीत चार फूट उंच असलेल्या आंबेमोहोर भाताची झोडणी करण्यासाठी पेंढी मोठ्या कुशलतेने खळ्यात असलेल्या तिवढ्या भोवती असलेल्या राशीवर व या नंतर शेजारी आयंड्यावर आपटावी लागते यानंतर हे पेंढीतील भात पेंढी पासून खाली पडते.या भाताचे सध्या बियाणे सुद्धा सहज उपलब्ध होत नाही तालुक्यातील पश्चिम भागात चांदिवली पोमगाव उत्तर पश्चिम भागात काशिग भालगुडी हाडशी वाळेण नांदगाव दखणे अशा मोजक्या गावातील शेतकरी आंबेमोहोर भाताचे उत्पादन तुरळक प्रमाणात घेताना दिसतात. आंबेमोहोर भाताचे उत्पादन घेण्यासाठी खूप मोठी मेहनत घ्यावी लागते. या भाताला बाजारपेठेत १०० रुपये तर आंबेमोहोर तांदळास २०० रुपये बाजार सुरु आहे.."सर्व शेतकरी इंद्रायणी जातीच्या भाताचे उत्पादन घेत आहेत आंबेमोहोर भाताचे उत्पादन घेणारे शेतकरी तुलनेने कमीच झाले असून काही वर्षांनी आंबेमोहोर शेतातूनच गायब होईल अशी वेळ येऊ शकते आंबेमोहोर भाताचे वाण टिकले पाहिजे." :- ज्ञानेश्वर डफळ, आंबेमोहोर भाताचे उत्पादक काशिग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.