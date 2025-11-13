पुणे

Mulshi Dam Water : मुळशीचं पाणी पुण्यात; बोगदा की जलवाहिनी? टाटा कंपनी आणि जलसंपदा विभाग घेणार अंतिम निर्णय

Mulshi Water for Pune: Two Options : पुणे शहराला मुळशी धरणातून पाणी मिळवण्यासाठी बोगदा किंवा जलवाहिनी असे दोन पर्याय टाटा कंपनी आणि जलसंपदा विभागाच्या बैठकीनंतर निश्चित होणार असून, पहिल्या टप्प्यात सात टीएमसी पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.
Mulshi Water for Pune: Two Options

Mulshi Water for Pune: Two Options

Sakal

उमेश शेळके -@sumesh_sakal
Updated on

पुणे : मुळशी धरणातील पाणी पुणे शहरात आणण्यासाठी दोन पर्याय पुढे आले आहेत. मुळशी धरणातून बोगद्याद्वारे ते पाणी खडकवासला धरणात आणणे हा एक, तर मुळशी ते खडकवासला धरणदरम्यान जलवाहिनी टाकणे असा दुसरा पर्याय. या दोन्ही पर्यायासंदर्भात टाटा कंपनी आणि जलसंपदा विभाग यांच्यात बैठकीनंतरच निर्णय घेण्यात येणार आहे. त्यास मान्यता मिळाली, तर पहिल्या टप्प्यात या मुळशी धरणातून सात टीएमसी पाणी शहरासाठी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
water
dam
Water Management

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com