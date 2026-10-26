Floating Solar Project: ‘मुळशी’त उभारणार तरंगता सौर प्रकल्प ;टाटा पॉवरची नॉर्वेजियन कंपनीशी भागीदारी

मुंबई : टाटा पाॅवर मुळशी जलाशयात सुमारे ३०० किलोवाॅट क्षमतेचा तरंगता सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणार आहे. त्यासाठी कंपनीने नॉर्वेच्या ओशन सन या कंपनीसोबत भागीदारी केली आहे. त्यामुळे पाण्यावर तरंगणाऱ्या सौर प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होणार आहे. .टाटा पॉवरने तरंगत्या सौर प्रकल्पाचे नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणण्यासाठी नॉर्वेजियन नवीकरणीय ऊर्जा तंत्रज्ञान कंपनी ओशन सनसोबत नुकताच करार केला आहे. या भागीदारीअंतर्गत, टाटा पॉवर आणि ओशन सन टाटा पॉवरच्या महाराष्ट्रातील मुळशी जलाशयात ३०० किलोवॉट क्षमतेचा .तरंगता सौर प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करतील. हा प्रायोगिक प्रकल्प भारतीय परिस्थितीत मेम्ब्रेन-आधारित तरंगत्या सौर तंत्रज्ञानाची कार्यक्षमता, विश्वसनीयता, किफायतशीरपणा आणि विस्तारक्षमता यांचे मूल्यांकन करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.