पुणे

Mulshi Rice Crop: मुळशी तालुक्यात भात पिक पावसाअभावी डोळ्यादेखत करपू लागले; महिनाभरापासून पाऊसच पडला नाही, बारा महिने खायचे काय?

Mulshi Rice Crop, Rainfall Deficit, Farmers Face Crop Loss यामुळे मुळशी तालुक्यातील भात पिकाला पावसाअभावी फटका बसत आहे. साडेसहा हजार हेक्टरवरील भात पिक लोंब्या बाहेर पडण्याच्या अवस्थेत असून महिनाभर पाऊस न झाल्याने पिके करपू लागली आहेत.
Rice crops in Mulshi are drying due to prolonged rainfall shortage, leaving farmers dependent on return showers.

Rice crops in Mulshi are drying due to prolonged rainfall shortage, leaving farmers dependent on return showers.

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सकाळ वृत्तसेवा
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पांडुरंग साठे कोळवण, : मुळशी तालुक्यात प्रमुख खरीप हंगामातील मुख्य पिक म्हणून भात पिक उत्पादन घेतले जाते तालुक्यातील साडेसहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर या वर्षी भात पिक लागवड करण्यात आली आहे जून महिन्यात पाऊस पडला नाही यामुळे भात पुनर्लागवड एक महिना उशिराने झाली जूलै व आॅगस्ट महिन्यात फक्त पाऊस पडला परंतु सप्टेंबर महिन्यात सुरुवातीचे दोन तीन दिवस वगळता महिनाभर पाऊस पडला नाही परिणामी डोंगर उतारावरील ओढे नाले आटले आहेत

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