Mulshi Rice Crop: मुळशी तालुक्यात भात पिक पावसाअभावी डोळ्यादेखत करपू लागले; महिनाभरापासून पाऊसच पडला नाही, बारा महिने खायचे काय?

पांडुरंग साठे कोळवण, : मुळशी तालुक्यात प्रमुख खरीप हंगामातील मुख्य पिक म्हणून भात पिक उत्पादन घेतले जाते तालुक्यातील साडेसहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर या वर्षी भात पिक लागवड करण्यात आली आहे जून महिन्यात पाऊस पडला नाही यामुळे भात पुनर्लागवड एक महिना उशिराने झाली जूलै व आॅगस्ट महिन्यात फक्त पाऊस पडला परंतु सप्टेंबर महिन्यात सुरुवातीचे दोन तीन दिवस वगळता महिनाभर पाऊस पडला नाही परिणामी डोंगर उतारावरील ओढे नाले आटले आहेत .आता सध्या भात पिक लोंब्या बाहेर पडण्याच्या अवस्थेत आहे ( निसवण्याच्या अवस्थेत) भात पिकासाठी आता पावसाची आवश्यकता आहे परंतु पाऊस काही पडत नाही परिणामी भात पिक पावसाअभावी डोळ्यादेखत करपू लागले आहे हिरवेगार असलेले भात पिक पावसाअभावी करपून वाळू लागले आहे यामुळे शेतकऱ्यांनी वर्षभर केलेले नियोजन कोलमडले आहे भात पिक उत्पादन चांगले आले तर शेतकरी भात अथवा तांदूळ विक्री करुन वर्षभराचे आर्थिक गणित करत असतात परंतु आता पावसाने दडी मारल्याने बारा महिने खायचे काय? असा प्रश्न आता बळीराजाला भेडसावत आहे.तालुक्यातील इंद्रायणी तांदूळ त्याचा उत्तम सुगंध व चव यासाठी राज्य भर प्रसिद्ध आहे यावर्षी याच सुप्रसिद्ध इंद्रायणी तांदळावर संक्रांत येते की काय अशी परिस्थिती उद्भवली आहे..आकाशात आभाळ भरून येत नाही परिणामी पाऊस पडत नाही आकाश एकदम स्वच्छ व निरभ्र निळेशार दिसत आहे मग पाऊस पडणार कसा.परतीचा पाऊस पडला तर किमान येथून पुढे तरी भात पिकांना दिलासा मिळाला तर मिळेल आता येथून पुढे सर्वांचीच भिस्त ही परतीच्या पावसावर अथवा वळवाच्या पावसावर आहे. भात पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेत आजूनही दोन अतिशय महत्त्वाचे टप्पे बाकी आहेत ते म्हणजे भात पिकाच्या लोंब्या बाहेर पडून नंतर त्यात दाणे भरणे व मग यानंतर भात पिक काढणीस तयार होते..आकाशात आभाळ भरून येत नाही परिणामी पाऊस पडत नाही आकाश एकदम स्वच्छ व निरभ्र निळेशार दिसत आहे मग पाऊस पडणार कसा.परतीचा पाऊस पडला तर किमान येथून पुढे तरी भात पिकांना दिलासा मिळाला तर मिळेल आता येथून पुढे सर्वांचीच भिस्त ही परतीच्या पावसावर अथवा वळवाच्या पावसावर आहे. भात पिकाच्या वाढीच्या अवस्थेत आजूनही दोन अतिशय महत्त्वाचे टप्पे बाकी आहेत ते म्हणजे भात पिकाच्या लोंब्या बाहेर पडून नंतर त्यात दाणे भरणे व मग यानंतर भात पिक काढणीस तयार होते..परंतु या सर्वांसाठी आवश्यक आहे तो पाऊस आणि पाऊस येथून पुढे देखील पडला नाही तर भात पिक करपून वाळून जाणार असून शेतकऱ्यांनी केलेल्या भात बियाणे खरेदी जमीन मशागत खर्च खतांचा खर्च भात लागवडीसाठी आवश्यक मजूरीचा खर्च ट्रॅक्टर मशागत खर्च या सर्वांवर केलेला खर्च या लहरी हवामानामुळे व अल निनोच्या प्रभावामुळे वाया जाणार आहे.तालुका दुष्काळ ग्रस्त तालुके असलेल्या यादीत समावेश करण्याची मागणी भोर राजगड मुळशीचे आमदार शंकर मांडेकर तसेच इतर राजकीय पक्ष शेतकरी संघटना यांनी प्रशासनाला केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.