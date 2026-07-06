पुणे

Pune Varandha Ghat: वरंधा घाटात दरडीचे सत्र सुरुच; रात्रीत चार ठिकाणी दरडी कोसळल्या, दोन्ही बाजूंनी रस्ता बंद झाल्याने वाहने व प्रवाशी अडकले

Four landslides block Varandha Ghat road: वरंधा घाटात वारवंड-उंबर्डे दरम्यान चारपेक्षा अधिक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने भोर-महाड मार्ग ठप्प; दोन्ही बाजूंनी रस्ता बंद, पर्यायी मार्ग नसल्याने वाहने व प्रवासी रात्रीपासून अडकून पडले.
Four Landslides Block Varandha Ghat Road; Authorities Launch Clearance Operations

Four Landslides Block Varandha Ghat Road; Authorities Launch Clearance Operations

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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हिर्डोशी: भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटात दरडी कोसाळण्याचे सत्र काही केल्या थांबेना. शुक्रवारी व रविवारी पडलेल्या दरडींनंतर पुन्हा रविवारी (ता. ५) रात्री भोर हद्दीतील वारवंड ते उंबर्डे दरम्यानच्या रस्त्यावर चार ते पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी रात्री दरडी कोसळल्या आहेत. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही.

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