Pune Varandha Ghat: वरंधा घाटात दरडीचे सत्र सुरुच; रात्रीत चार ठिकाणी दरडी कोसळल्या, दोन्ही बाजूंनी रस्ता बंद झाल्याने वाहने व प्रवाशी अडकले

हिर्डोशी: भोर महाड मार्गावरील वरंधा घाटात दरडी कोसाळण्याचे सत्र काही केल्या थांबेना. शुक्रवारी व रविवारी पडलेल्या दरडींनंतर पुन्हा रविवारी (ता. ५) रात्री भोर हद्दीतील वारवंड ते उंबर्डे दरम्यानच्या रस्त्यावर चार ते पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी रात्री दरडी कोसळल्या आहेत. सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही. .Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.रात्रीपासून वरंधा घाट वाहतुकीस पुन्हा पुर्णतः बंद झाला आहे. दरम्यान,दोन्ही बाजूचा रस्ता बंद झाल्याने प्रवास करणारी काही वाहने व प्रवाशी अडकले आहेत. शासनाकडून दरडी हटवण्याचे काम सुरु असले तरी दरडीचे प्रमाण पाहता दरडी हवण्यास किती वेळ लागेल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे भोर महाड मार्गावरुन वरंधा घाटातून प्रवास टाळण्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे..वारवंड ते उंबर्डे दरम्यान पडलेल्या दोन दरडी मधील अंतरात यामार्गावरुन प्रवास करणारी मोटारी व मालवाहतूक वाहने अडकलेली आहेत. रस्ता दोन्ही बाजूंना पडलेल्या दरडींमुळे ठप्प झाला आहे. तसेच पर्यायी मार्ग उपलब्ध नसल्याने अडकलेल्या वाहनांना दोन्ही बाजूने जाता येत नसल्याने अडकून पडली आहेत. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...प्रवाशांना मात्र आसपास कोणतीही सोय नसल्याने दरड हाटवेपर्यंत तेथेच ताटकळत बसावे लागणार आहे. उंबर्डे फाट्याजवळील असणार्या हॉटेल येथे २७ गाड्या रात्री पासुन अडकल्या आहेत. येथील हॉटेल ही बंद असल्यामुळे जवळपास ७० ते ८० लोक रात्रीपासून या बिना अन्नपाण्याची रखडली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.