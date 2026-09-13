Pune Highway Accident: मुंबई बंगळूर हायवेवर भीषण अपघात, टाटा अल्ट्रोजचा चुराडा; मुंबईच्या दोघांचा मृत्यू, १२ जण जखमी

धायरी : मुंबई-बंगळूर महामार्गावरील जांभूळवाडी येथील दरी पुलावर शनिवारी मध्यरात्री साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास दोन ट्रक आणि दोन मोटारींचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात दोन जणांचा मृत्यू झाला असून, १२ जण जखमी झाले आहेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक ट्रक सातारा बाजूकडून मुंबईच्या दिशेने जात होता. दरी पुलाजवळ चालक प्रमोद विठ्ठल वाघ याचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने त्याने त्याच लेनमधून पुढे जाणाऱ्या आयशर ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिली..धडकेनंतर दोन्ही ट्रक दुभाजक तोडून सातारा दिशेच्या रस्त्यावर आले. यावेळी साताऱ्याच्या दिशेने जाणाऱ्या एर्टिगा आणि टाटा अल्ट्रोझ या दोन मोटारींना ट्रकने समोरून जोरदार धडक दिली..या अपघातात टाटा अल्ट्रोझमधील आनंदीबाई रामचंद्र वाडकर (वय ५०, रा. नेरूळ, नवी मुंबई) आणि हृदयनाथ मोहन गायकवाड (रा. जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई) यांचा मृत्यू झाला. तर १२ जण जखमी झाले आहेत..Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद. अपघाताची माहिती मिळताच आंबेगाव पोलिस ठाणे, भारती विद्यापीठ वाहतूक विभागाचे पोलिस तसेच अग्निशमन दलाचे अधिकारी व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. क्रेनच्या सहाय्याने अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करण्यात आली. त्यामुळे महामार्गावरील विस्कळीत झालेली वाहतूक सुरळीत करण्यास उशीर झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.