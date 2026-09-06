न्या. त्रिपाठी नवे मुख्य न्यायाधीश

मुंबई, ता. ६ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश महेशचंद्र त्रिपाठी यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे यांची पदोन्नतीवर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून बढती करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने याबाबत केलेल्या शिफारशीला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी (ता. ६) रात्री उशिरा मंजुरी दिली.
न्या. त्रिपाठी हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे ५०वे मुख्य न्यायाधीश ठरणार आहेत. त्यांनी १९९० मध्ये लखनौ विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. २७ सप्टेंबर २०१३ रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि १० एप्रिल २०१५ रोजी ते कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून काम पाहत होते. मुंबई उच्च न्यायालयात जवळपास १३ वर्षे कार्यरत असलेले न्या. घुगे यांची या वर्षी जूनमध्ये प्रभारी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. न्या. घुगे यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठापुढे सध्या सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याबाबत गेल्या वर्षभरापासून नियमित सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणासाठी आता नव्याने पूर्णपीठ स्थापन करावे लागेल आणि प्रकरणाची पुन्हा नव्याने सुनावणी घ्यावी लागेल. याचिकाकर्त्यांसह आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला असून सध्या राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांचा युक्तिवाद सुरू होता.
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