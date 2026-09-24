Mumbai High Court : घटस्फोटाच्या निकालाला स्थगिती असताना पत्नीला घराबाहेर काढता येणार नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण आदेश

पुणे - घटस्फोटाच्या निकालाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पती-पत्नीचे वैवाहिक नाते अद्याप कायम आहे. त्यामुळे पत्नीला वैवाहिक घरातून बेदखल करता येणार नाही. गेल्या पाच वर्षांपासून ती राहत असलेल्या घरातील तिच्या ताब्यात पोलिसांसह कोणत्याही यंत्रणेने हस्तक्षेप करू नये, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पुण्यातील एका महिलेने दाखल केलेल्या अपिलावर हा आदेश दिला. येथील कौटुंबिक न्यायालयाने १६ एप्रिलला पतीची घटस्फोटाची याचिका मंजूर केली होती..या निर्णयाविरोधात पत्नीच्या वतीने ॲड. भूषण राऊत यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यानंतर १० जुलैला उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या निकालाला स्थगिती दिली. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या पती-पत्नीचे नाते कायम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.दरम्यान, पत्नीच्या दिवंगत सासऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या निर्वाह व कल्याण अधिनियम, २००७ अंतर्गत तिला घरातून बेदखल करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली होती. ज्येष्ठ नागरिक न्यायाधिकरणाने डिसेंबर २०२४ मध्ये सासऱ्यांच्या बाजूने आदेश दिला होता..मात्र, पत्नीने दाखल केलेले अपील अपिलीय प्राधिकरणाने १५ जुलै २०२६ रोजी मंजूर केले. सासऱ्यांचे निधन झाल्याने ही कार्यवाही निष्फळ ठरल्याचेही प्राधिकरणाने नमूद केले होते. असे असतानाही पत्नीला वैवाहिक घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू असून, पोलिसांकडूनही त्याला मदत केली जात असल्याचा मुद्दा ॲड. राऊत यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला..ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या आधारे पत्नीला बेदखल करता आले नसते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, सासू या मूळ कार्यवाहीत किंवा अपिलीय प्राधिकरणासमोरील अपिलात पक्षकार नव्हत्या. त्यामुळे त्या आपोआप दिवंगत पतीच्या जागी येऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अपिलीय प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी सासूने योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले..पत्नीच्या ताब्यात हस्तक्षेपास मनाई -घटस्फोटाचा निकाल स्थगित असल्याने पत्नीचे वैवाहिक नाते कायम आहे. त्यामुळे पोलिसांसह कोणत्याही यंत्रणेने तिच्या वैवाहिक घरातील ताब्यात हस्तक्षेप करू नये, तसेच सासूनेही तिला घरातून बेदखल करण्यासाठी कोणतीही पावले उचलू नयेत, असे स्पष्ट आदेश खंडपीठाने दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.