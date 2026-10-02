Mumbai Pune Airspace: मुंबई-पुण्याच्या हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण; एनसीसीचे हवाई प्रशिक्षण एनडीए, कोल्हापूरला हलविण्याचा विचार

-प्रज्वल रामटेके पुणे : मुंबई-पुणे परिसरातील हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण आणि उड्डाण सुरक्षेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) हवाई प्रशिक्षणाच्या काही सुविधा अन्य ठिकाणी हलविण्याचा विचार सुरू आहे. मुंबईतील लहान विमानांच्या प्रशिक्षणासाठी पर्यायी ठिकाणांचा अभ्यास केला जात असून, त्यामध्ये खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), कोल्हापूरसह अन्य ठिकाणांचा विचार केला जात आहे, अशी माहिती एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स यांनी दिली..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.सध्या ‘एनसीसी’च्या हवाई प्रशिक्षणासाठी देशभरातील विविध हवाई दलाच्या युनिट्सच्या पायाभूत सुविधांचा प्रामुख्याने वापर केला जातो. देशात हवाई दलाची मोठी केंद्रे उपलब्ध असल्याने या पायाभूत सुविधांच्या सामायिक वापराच्या धोरणानुसार हे प्रशिक्षण चालते. मात्र, अलीकडच्या काळात देशात आणि विशेषतः मुंबई, पुण्यात नागरी हवाई वाहतुकीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. यामुळे प्रशिक्षणासाठी उपलब्ध हवाई जागेचे नियोजन करणे आणि उड्डाण सुरक्षा अबाधित राखणे आव्हानात्मक बनले आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी काही विमानांचे प्रशिक्षण कमी गर्दीच्या ठिकाणी हलविण्याचा विचार पुढे आला आहे..यासंदर्भात माहिती देताना एनसीसीच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, केवळ विमाने आणि विमान प्रशिक्षण दुसऱ्या ठिकाणी हलविणे पुरेसे ठरत नाही. संबंधित नव्या भागातील एनसीसीचे छात्र, स्थानिक महाविद्यालये आणि प्रशिक्षण केंद्रे यांच्यात योग्य समन्वय साधावा लागतो. तसेच विमानतळ आणि प्रशिक्षण केंद्र यांच्यातील अंतर, छात्रांची पुरेशी उपलब्धता, सुरक्षित हवाई क्षेत्र आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करूनच निर्णय घ्यावा लागतो. देशाच्या बदलत्या विमान वाहतूक आराखड्याच्या (ॲव्हिएशन रोडमॅप) पार्श्वभूमीवर सध्या ‘एनसीसी’च्या हवाई प्रशिक्षणाच्या सुविधांचे पुनर्नियोजन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.’’.एनडीएचा पर्यायपुण्याच्या हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण लक्षात घेता खडकवासला येथील एनडीएचा पर्यायही तपासला जात आहे. एनडीएमध्ये उपलब्ध असलेल्या हवाई सुविधा, प्रशिक्षणासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि पुणे परिसरातील एनसीसी छात्र व महाविद्यालयांशी असलेली जवळीक यांचा विचार केला जात आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूरसह अन्य ठिकाणांचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.‘‘केवळ विमानांचे प्रशिक्षण दुसऱ्या ठिकाणी हलविणे पुरेसे नाही. संबंधित भागातील एनसीसी छात्र, महाविद्यालये आणि प्रशिक्षण केंद्रांशी त्याचा समन्वय साधावा लागतो. विमानतळ व प्रशिक्षण केंद्रातील अंतर, छात्रांची उपलब्धता, हवाई क्षेत्र तसेच पायाभूत सुविधा या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करावा लागतो. त्यामुळेच एनडीए किंवा कोल्हापूरसारख्या तुलनेने मोकळ्या हवाई क्षेत्रांच्या पर्यायांचा विचार केला जात आहे.’’- लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स, महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.