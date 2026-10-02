पुणे

Mumbai Pune Airspace: मुंबई-पुण्याच्या हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण; एनसीसीचे हवाई प्रशिक्षण एनडीए, कोल्हापूरला हलविण्याचा विचार

NCC Air Training May Shift From Mumbai Pune Airspace: मुंबई-पुण्याच्या हवाई क्षेत्रावरील ताण कमी करण्यासाठी एनसीसीचे प्रशिक्षण केंद्र हलविण्याचा विचार
Rising Air Traffic in Mumbai Pune Prompts Review of NCC Air Training Locations With NDA and Kolhapur Being Studied

Rising Air Traffic in Mumbai Pune Prompts Review of NCC Air Training Locations With NDA and Kolhapur Being Studied

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-प्रज्वल रामटेके

पुणे : मुंबई-पुणे परिसरातील हवाई क्षेत्रावरील वाढता ताण आणि उड्डाण सुरक्षेच्या दृष्टीने राष्ट्रीय छात्र सेनेच्या (एनसीसी) हवाई प्रशिक्षणाच्या काही सुविधा अन्य ठिकाणी हलविण्याचा विचार सुरू आहे. मुंबईतील लहान विमानांच्या प्रशिक्षणासाठी पर्यायी ठिकाणांचा अभ्यास केला जात असून, त्यामध्ये खडकवासला येथील राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), कोल्हापूरसह अन्य ठिकाणांचा विचार केला जात आहे, अशी माहिती एनसीसीचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल वीरेंद्र वत्स यांनी दिली.

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