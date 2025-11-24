Mumbai Pune Expressway Accident

Mumbai Pune Expressway Accident: मुंबई पुणे द्रुतगती मार्गावर भीषण अपघात; कंटेनर चालकासह दोघांचा जागीच मृत्यू, चार गंभीर जखमी

Fatal Accident on Mumbai-Pune Expressway: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ताजे पेट्रोल पंपाजवळ रविवारी पहाटे पावणेचार वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघातात कंटेनरचालकासह दोघांचा मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले.
तळेगाव दाभाडे : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील ताजे पेट्रोल पंपाजवळ रविवारी पहाटे पावणेचार वाजण्याच्या सुमारास भीषण अपघातात कंटेनरचालकासह दोघांचा मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले.

