पुणे

Mumbai Pune Expressway Accident : अखेर द्रुतगती मार्गावरील‘महाकोंडी’ सुटली, तब्बल ४४ तासांनंतर वाहतूक पूर्वपदावर; बोरघाटातील अडथळा दूर

Mumbai Pune Expressway Borghat gas tanker accident : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर बोरघाटात वायुगळती झालेला टँकर हटवल्यानंतर ४४ तासांनी वाहतूक पूर्वपदावर आली. मात्र वाहनांची गर्दी, उतार-चढ आणि टोलवसुलीमुळे वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला.
Mumbai Pune Expressway Accident

Mumbai Pune Expressway Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

लोणावळा : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर बोरघाटात वायुगळती झालेला टँकर गुरुवारी (ता. ५) मध्यरात्री एकच्या सुमारास हटवण्यात आला. त्यानंतर दीडच्या सुमारास मुंबईकडे जाणारी मार्गिका सुरू करण्यात आली. मात्र, अपघातामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती, वाहनांची गर्दी, दूरवर रांगांमुळे वाहतूक संथ गतीनेच सुरू होती. दरम्यान, मंगळवारी (ता. ३) सायंकाळी साडेपाचपासून विस्कळित झालेली वाहतूक तब्बल ४४ तासांनंतर म्हणजेच गुरुवारी दुपारनंतर पूर्वपदावर आली.

Loading content, please wait...
pune
accident
Traffic
accident death
accident case

Related Stories

No stories found.