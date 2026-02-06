Mumbai-Pune Expressway Traffic jam : द्रुतगतीवरील कोंडी धोक्याची घंटा, महामार्गावर आपत्ती व्यवस्थापनाची कसोटी; यंत्रणांतील मर्यादा उघड

लोणावळा : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आडोशी बोगद्याजवळ टँकर अपघातात झालेली वायू गळती आणि त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी झालेली दिरंगाई, पर्यायाने झालेली वाहतूक कोंडी यामुळे प्रशासनाच्या अनेक मर्यादा उघड झाल्या आहेत. महामार्गावर झालेली ३३ तासांची कोंडी ही केवळ एक तांत्रिक अडचण नसून, ती एक गंभीर धोक्याची घंटा मानली जात आहे. गॅस टँकरसारखी स्फोटक वाहने जेव्हा प्रमुख मार्गावर उलटतात, तेव्हा प्रशासन आणि नागरिक या दोघांच्याही आपत्ती व्यवस्थापनाची कसोटी लागते. अशा परिस्थितीत संयम आणि पूर्वतयारीच आपल्याला वाचवू शकते, यासाठी नियोजन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे, असे नागरिक सांगत आहेत. .घाटात किंवा महत्त्वाच्या ठिकाणी असे ‘पॉइंट्स’ असावेत जिथून वाहने वळवून माघारी किंवा पर्यायी रस्त्यावर पाठवता येतील. कोंडी नेमकी कुठे आणि किती मोठी आहे, हे पाहण्यासाठी ड्रोनचा वापर करून अडकलेल्या लोकांपर्यंत (विशेषतः रुग्ण, महिला, लहान मुले, वृद्ध) मदत पोहोचवणे सोपे होईल. वाहनचालकांनी लांबच्या प्रवासाला निघताना गाडीत पुरेसे इंधन, पिण्याचे पाणी आणि सुका मेवा नेहमी सोबत ठेवावा.गॅस, रसायने किंवा स्फोटक पदार्थ नेणाऱ्या अवजड वाहनांसाठी प्रवासाची वेळ निश्चित असावी. त्यांच्यासाठी विशेष ‘एस्कॉर्ट’ अर्थात संरक्षक ताफ्याची सुविधा असावी. वाहनचालक प्रशिक्षित असावा. अपघाताप्रसंगी टँकरमध्ये असलेले अग्निशमन यंत्र वापरण्याचे प्रशिक्षण चालकाकडे असणे आवश्यक ठरते. वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही याबाबत पुरेसे ज्ञान अवगत करून देण्याची आवश्यकता आहे. अपघात झाल्यावर अनेकजण घाईघाईत चुकीच्या बाजूने किंवा आपत्कालीन लेनमध्ये आपले वाहन नेतात. यामुळे रुग्णवाहिका किंवा क्रेनला घटनास्थळी पोहोचता येत नाही. मार्गिकेची (लेनची) शिस्त पाळणे महत्त्वाचे आहे. समाजमाध्यमांवरील माहितीपेक्षा अधिकृत यंत्रणा, महामार्ग पोलिस किंवा खात्रीशीर माहितीवर विश्वास ठेवण्याची गरज आहे. अशा अपघातांमध्ये वेळेस महत्त्व असते. ‘गोल्डन अवर’मध्ये वेळीच उपाययोजना केली, तर तीव्रता कमी होऊ शकते..Manmad News : मनमाडकरांचा श्वास कोंडला! नित्याच्या वाहतूक कोंडीमुळे शहर हवालदिल; बायपासचा प्रश्न ऐरणीवर.नागरिकांची अपेक्षामहामार्गावर एखादी आणीबाणीची घटना, अपघात घडल्यास वाहनचालक, नागरिकांना माहिती व्हावी.द्रुतगती मार्ग, राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रवेशद्वारांवर (टोल नाक्यांवर) डिजिटल बोर्डद्वारे त्वरित सूचना मिळायला हवीवाहनचालक पर्यायी मार्गांचा विचार करू शकतील, अशी व्यवस्था हवीप्रभावी संदेशवहन यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.काही वेळा पोलिसांनी स्थानिक स्थिती लक्षात घेऊन तातडीने निर्णय घेणे आवश्यकआपत्कालीन स्थितीत स्थानिक प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची प्रत्येक जिल्ह्यात किमान दोन तरी आपत्कालीन एलपीजी, सीएनजी, प्रोपेलिन वायू रिकव्हरी वाहन असणे आवश्यक आहे. ही सुविधा असल्यास अपघात झाल्यास लगेच उपाययोजना करता येतील.- सतीश अलोन, वरिष्ठ व्यवस्थापक, भारत पेट्रोलियमआपत्कालीन परिस्थितीत काय उपाययोजना केल्या पाहिजेत, याचे प्रशिक्षण गॅस वाहतुकीच्या वाहनांचे चालक आणि क्लीनर यांना देणे आवश्यक आहे. जेथे विशेषतः प्रोपेलिनचा वापर होतो, त्या कंपन्यांनी आपत्कालीन प्रतिसाद वाहनांची व्यवस्था केली पाहिजे.- यश कोटांगले, वरिष्ठ व्यवस्थापक, भारत पेट्रोलियम.रासायनिक पदार्थ वाहतूक नियमांविषयी चालकाच्या कौशल्यवृद्धी, विशेष ज्ञानासाठी प्रशिक्षण देणे, वाहन बांधणीबाबत आणि वाहनांवरती विशिष्ट सूचनाचिन्हे लावण्याचे नियम आहेत. रासायनिक कंपन्यांनी ही बाब स्वतःची जबाबदारी म्हणून स्वीकारण्याचे इंडियन केमिकल कौन्सिलचे संकेत आहेत. रस्ते वाहतुकीवेळी रासायनिक दुर्घटना झाल्यास त्याला तोंड देण्यासाठी प्रतिसाद यंत्रणा उपलब्ध आहे. शासकीय यंत्रणांनी खासगी यंत्रणांसोबत समन्वय ठेवणे, स्थानिकांशी मदत घेणे गरजेचे आहे.- संजय ससाणे, प्राचार्य, वाहन चालन प्रशिक्षण व संशोधन संस्था (आयडीटीआर), पुणेगॅस वाहतुकीच्या टँकरचालकांना आपत्कालीन स्थितीतील परिस्थितीला तोंड देण्याबाबत प्रशिक्षण बंधनकारक आहे. पण, अनेक चालकांना ते मिळाले नसल्याचे आढळून येते. प्रशासनाने या टँकर चालकांची आरोग्य तपासणी करावी. आपत्कालीन परिस्थितीत वाहने जाण्यासाठी वेगळी मार्गिका तयार करावी.- योगेश बाग, माजी सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.