Missing Link Accident: मिसिंग लिंकवर काळरात्र! आधी पिकअप पलटी, नंतर बस-ट्रकची जोरदार धडक, ६ ते ७ जण जखमी

मावळ : मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावरील मिसिंग लिंक अर्थात कनेक्टिंग लिंकवर आज पहाटे दोन वेगवेगळे अपघात झाले. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर झालेल्या या अपघातांमध्ये केळी वाहून नेणारा पिकअप टेम्पो पलटी झाला, तर त्यानंतर बस आणि ट्रकची धडक झाली. बस-ट्रक अपघातात सुमारे ६ ते ७ प्रवासी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे..केळी वाहून नेणारा पिकअप पलटीपहिला अपघात मध्यरात्री सुमारे तीन वाजण्याच्या सुमारास घडला. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या कनेक्टिंग लिंकवर केळी वाहतूक करणाऱ्या पिकअप टेम्पोवरील चालकाचा अतिवेगामुळे ताबा सुटला आणि वाहन रस्त्यावर पलटी झाले. या दुर्घटनेत चालक समीर शेख जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर खोपोली नगरपालिका रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..टेम्पो पलटी झाल्यामुळे त्यातील केळी मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर विखुरली. त्यामुळे मिसिंग लिंकवर काही काळ केळींचा मोठा ढीग दिसून आला. अपघातग्रस्त वाहन बाजूला करण्यासोबतच रस्त्यावर पडलेल्या केळी हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले..Buldhana Violence : बुलढाण्यात २ गटात राडा! तलवार अन् शस्त्रांनी वार; शिवसेना नगरसेवकासह राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्याचा मृत्यू, ७ जण जखमी.बस-ट्रकच्या धडकेत प्रवासी जखमीयानंतर पहाटे सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास याच मिसिंग लिंकवर बस आणि ट्रकचा अपघात झाला. लोणावळा हद्दीत मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर हा अपघात झाला. बसमधील ६ ते ७ प्रवासी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.जखमींपैकी दोघांना खोपोली नगरपालिका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार सुरू आहेत. आणखी एका जखमीला खोपोली-शीळ फाटा येथील सिद्धिविनायक हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. उर्वरित जखमींना पनवेल येथील महात्मा गांधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..वाहतूक रोखली; तपास सुरूबस आणि ट्रकचा अपघात नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. अपघातानंतर संबंधित लेनवरील वाहतूक रोखण्यात आली असून, घटनास्थळी मदतकार्य सुरू करण्यात आले आहे.बोरघाट दस्तुरी महामार्ग पोलिसांकडून या अपघाताचा तपास केला जात आहे. एकाच मिसिंग लिंकवर काही तासांच्या अंतराने दोन स्वतंत्र अपघात झाल्याने या मार्गावरील वाहनचालकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे..Pune News : गुरूनानक डेअरी कारवाई प्रकरण; पाच लाखांच्या नुकसानभरपाईचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.