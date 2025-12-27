Traffic News : प्रवासाला निघालात? थांबा! मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर भीषण ट्राफिक, सातारा-पुणे मार्गावरील खंबाटकी घाटातील स्थिती काय?

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam : मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर सध्या मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी पाहायला मिळत आहे. काल (शुक्रवारी) दिवसभर अशीच परिस्थिती कायम होती. नुकताच ख्रिसमस सण पार पडला असून त्यानंतर वीकेंड असल्यामुळे मुंबई आणि पुण्याहून पर्यटनासाठी बाहेर पडणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याचा थेट परिणाम महामार्गावरील वाहतुकीवर झाला असून वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत..विशेषतः लोणावळा, खंडाळा आणि माथेरानकडे जाणाऱ्या मार्गांवर मोठी वाहतूक कोंडी (Weekend Highway Traffic) निर्माण झाली आहे. साधारणतः पंधरा मिनिटांत पूर्ण होणारे अंतर पार करण्यासाठी प्रवाशांना तब्बल एक तासापर्यंत वेळ लागत असल्याचे चित्र आहे. या कोंडीमुळे पर्यटकांसह नोकरी, व्यवसाय आणि अत्यावश्यक कामासाठी प्रवास करणाऱ्या नागरिकांचे मोठे हाल होत आहेत..खोपोलीत शिंदेसेनेच्या नेत्याची निर्घृण हत्या; तलवार-विळ्यासह कुऱ्हाडीने सपासप वार, अजितदादांच्या 10 पदाधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा.दरम्यान, सातारा–पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटातही दिवसभर वाहतूक कोंडी राहण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. अरुंद रस्ता, अवजड वाहनांची संख्या आणि पर्यटकांची गर्दी यामुळे वाहतूक संथ गतीने सुरू आहे. काही ठिकाणी वाहतूक पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागत असून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत..वाहतूक कोंडीमुळे अपघात होऊ नयेत यासाठी वाहनचालकांनी संयम राखून वाहने चालवावीत, शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा तसेच अत्यावश्यक नसल्यास प्रवास टाळावा, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. वीकेंड संपेपर्यंत ही कोंडी कायम राहण्याची शक्यता असून प्रवाशांनी प्रवासाचे योग्य नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.