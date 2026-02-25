Mumbai Pune Expressway traffic: मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवेवर वाहनांची महाकोंडी! पुण्याच्या दिशेने जाणारा मार्ग ठप्प, प्रवास ठरतोय शिक्षा!

मुंबई : मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर आज भयंकर वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. अमृतांजन पुलाजवळ अपघाताची प्राथमिक शक्यता वर्तवली जात असल्याने वाहनांची प्रचंड रांग लागली आहे. ड्रायव्हर्स आणि प्रवासी यांना या अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक वाहने तासन्तास रस्त्यावर अडकून पडली असून, त्यामुळे संपूर्ण एक्सप्रेसवे वाहतूक ठप्प झाल्याचे दिसून येत आहे..या घटनेमुळे शेकडो प्रवाशांचे नियोजन पूर्णपणे बिघडले आहे. काहींना महत्त्वाच्या बैठका किंवा कामांसाठी उशीर होत असल्याने त्यांच्यात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..Mumbai News: निष्काळजीपणाचा कहर! मुंबईत लाऊडस्पीकरखाली तीन वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, व्हिडिओ अंगावर काटा आणणारा.यापूर्वीही याच एक्सप्रेसवेवर गॅस टँकर पलटल्याच्या घटनेने मुंबई दिशेच्या मार्गावर मोठी वाहन रांग लागली होती. त्या वेळी देखील प्रवाशांना प्रचंड असुविधा सहन करावी लागली होती. अशा वारंवार होणाऱ्या घटनांमुळे एक्सप्रेसवेवरील सुरक्षिततेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी पोलिस आणि महामार्ग विभागाकडून सतत प्रयत्न चालू आहेत. काही भागात पर्याय मार्ग सुचवण्यात आले असले तरी बहुतेक प्रवासी या मुख्य मार्गावरच अडकले आहेत. दररोज हजारो वाहने या मार्गाने प्रवास करतात. अशा पार्श्वभूमीवर सरकारने यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे..Mumbai Traffic: मुंबईत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी वाहतुकीवर कडक निर्बंध! अनेक रस्ते बंद; तर पार्किंगवर बंदी, मार्गदर्शक तत्त्वे काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.