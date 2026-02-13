Mumbai Pune Expressway traffic update: सुट्टीचा प्लॅन बिघडला! विकेंडच्या सुरुवातीलाच मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी

पुणे आणि मुंबई या दोन प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या द्रुतगती मार्गावर शुक्रवारी सकाळी वाहनांच्या गर्दीमुळे मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सुरू होणाऱ्या सुट्टीच्या काळात वाहनचालकांची संख्या वाढल्याने हा मार्ग पूर्णपणे अडकून पडला. अनेक भागांत वाहने लांब रांगा लागल्या असून, चालकांना एकाच ठिकाणी सुमारे अर्धा तास थांबून राहावे लागत आहे. या कोंडीमुळे प्रवास करणाऱ्यांना मोठा त्रास होत आहे..या मार्गावर अशी परिस्थिती वारंवार उद्भवते, विशेषतः सुट्टीच्या दिवसांत. यावेळी सकाळच्या वेळीच गर्दी वाढल्याने वाहतूक व्यवस्था कोलमडली. प्रवासी आणि व्यावसायिक वाहने एकत्र आल्यामुळे वाहतूक कोंडी झाली. काही चालकांनी सोशल मीडियावर या कोंडीच्या छायाचित्रे आणि व्हिडिओ शेअर केले असून, त्यातून या समस्येची तीव्रता दिसून येते. पोलिस आणि महामार्ग व्यवस्थापनाच्या कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत, तरीही पूर्णपणे सुधारणा झालेली नाही..यापूर्वी या मार्गावर गॅस टँकर उलटण्याची घटना घडली होती, ज्यामुळे वाहतूक सुमारे ३२ तासांपर्यंत ठप्प झाली होती. त्या वेळी अपघातस्थळी गॅस गळतीचा धोका असल्याने बचावकार्य आणि साफसफाईसाठी मोठा वेळ लागला. त्यामुळे हजारो प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला..Mumbai Pune Highway : वाहनांच्या रांगा, तरी वसुली सुरूच; पनवेल टोलनाक्यावर वाहनचालकांनी घातला गोंधळ.आज दुपारपर्यंत कोंडी कायम असून, मुंबईकडे जाणाऱ्या दिशेने अधिक प्रभाव पडला आहे. प्रवाशांना शक्यतो गर्दीच्या वेळा टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आहे, पण वारंवारच्या कोंडीमुळे त्याची कार्यक्षमता कमी होत आहे. सरकारने यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवणे गरजेचे आहे, विरोधी नेत्यांनी देखील या महामार्गावरील वाहतूक कोंडीमुळे सरकारवर टीका केली आहे..Pune Mumbai Expressway : द्रुतगती मार्गाची गती मंदावली; क्षमतेपेक्षा होत आहे जास्त वाहतूक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.