पुणे

Mumbai Pune Expressway traffic update: सुट्टीचा प्लॅन बिघडला! विकेंडच्या सुरुवातीलाच मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी

Mumbai Pune Expressway Traffic Jam Today: पुणे–मुंबई द्रुतगती मार्गावर विकेंडच्या सुरुवातीलाच मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. वाहनांच्या लांब रांगा, अर्धा तास एकाच ठिकाणी प्रवासी अडकले
Mumbai Pune Expressway traffic

Mumbai Pune Expressway traffic

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे आणि मुंबई या दोन प्रमुख शहरांना जोडणाऱ्या द्रुतगती मार्गावर शुक्रवारी सकाळी वाहनांच्या गर्दीमुळे मोठी कोंडी निर्माण झाली आहे. आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी सुरू होणाऱ्या सुट्टीच्या काळात वाहनचालकांची संख्या वाढल्याने हा मार्ग पूर्णपणे अडकून पडला. अनेक भागांत वाहने लांब रांगा लागल्या असून, चालकांना एकाच ठिकाणी सुमारे अर्धा तास थांबून राहावे लागत आहे. या कोंडीमुळे प्रवास करणाऱ्यांना मोठा त्रास होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Mumbai
Traffic
Mumbai Pune Expressway

Related Stories

No stories found.