पुणे

Pune Crime: पुण्यातील कोथरूड गुन्हेगारांचा अड्डा? पिस्तूल आणि हत्यार घेऊन सोसायटीत शिरले गुंड; व्हिडिओ व्हायरल

Pune Crime Updates: Latest Marathi News on Koothrud Shootings, Viral Videos & Police Action | कोथरूडमध्ये गुंडांचा धाडसी प्रवेश; पिस्तूल आणि हत्यारांसह सीसीटीव्हीमध्ये कैद
pune crime news

pune crime news

esakal

Sandip Kapde
Updated on

पुणे आता क्राइम नगरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे. गोळीबार, कोयता गँग, महिलांवरील अत्याचार, या प्रत्येक घटनेत वाढ होत आहे. आयुष कोमकर हत्याकांडानंतर पुण्यात गाडीला साईड न दिल्याच्या कारणावरून घायवळ गँगने थेट गोळीबार केला होता. त्यांच्यावर कारवाई सुरू असताना आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
Kothrud
crime marathi news

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com