Pune Crime: पुण्यातील कोथरूड गुन्हेगारांचा अड्डा? पिस्तूल आणि हत्यार घेऊन सोसायटीत शिरले गुंड; व्हिडिओ व्हायरल

पुणे आता क्राइम नगरीच्या दिशेने वाटचाल करत आहे की काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुण्यातील गुन्हेगारी प्रचंड वाढली आहे. गोळीबार, कोयता गँग, महिलांवरील अत्याचार, या प्रत्येक घटनेत वाढ होत आहे. आयुष कोमकर हत्याकांडानंतर पुण्यात गाडीला साईड न दिल्याच्या कारणावरून घायवळ गँगने थेट गोळीबार केला होता. त्यांच्यावर कारवाई सुरू असताना आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे..Pune Crime : आयुष कोमकर खून प्रकरण; आंदेकर टोळीच्या मारेकऱ्यांची धुळे कारागृहात रवानगी.दोन गुंड थेट पिस्तूल आणि हत्यार घेऊन शिरल्याचा प्रकारपुण्यातील कोथरूड परिसरात असलेल्या एका इमारतीत दोन गुंड थेट पिस्तूल आणि हत्यार घेऊन शिरल्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे, कुठलाही धाक न बाळगता या गुंडांनी चक्क सीसीटीव्हीमध्ये पिस्तूल आणि हत्यार दाखवत दहशत माजवली. नेमके कुठल्या उद्देशाने हे दोघे गुंड सोसायटीत शिरले होते, याचा तपास सुरू आहे. हा प्रकार मंगळवारी पहाटे सुमारे ५ वाजण्याच्या सुमारास घडल्याची प्राथमिक माहिती आहे. या गुंडांवर तात्काळ कारवाई व्हावी, यासाठी सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांनी पोलिसांकडे मागणी केली आहे..व्हिडिओ व्हायरलसीसीटीव्हीमध्ये दिसते की, ३० सप्टेंबरच्या रात्री दोन गुंड सोसायटीत शिरले. त्यांच्या हातात हत्यार असून, दहशत निर्माण करण्यासाठी ते हे हत्यार दाखवत आहेत. कोथरूडमधील गुन्हेगारीवर पोलिस काय कारवाई करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल..गुंडांना पोलीसांचा धाक नाहीयावरून स्पष्ट होते की गुंडांना आता पोलीसांचा धाक राहिलेला नाही. यापूर्वी आयुष कोमकरची त्याच्याच घराच्या पार्किंगमध्ये गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसांत कोथरूडमध्ये गोळीबार झाला. या प्रकरणात पोलिसांना चकमा देऊन निलेश घायवळ परदेशात पळून गेला. त्याच्या व्हिसा प्रकरणावरूनही पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..मोठ्या प्रमाणात गुन्हे दाखल असताना देखील, निलेश घायवळ याला व्हिसा कसा मिळाला, हा प्रश्न उपस्थित होतो. व्हिसासाठी त्याने नगरमधील घराचा पत्ता दिला होता, परंतु पोलिसांना तो तिथे राहत नसल्याचे आढळले. तरीही व्हिसा कसा मान्य झाला, असा प्रश्न विचारला जात आहे..Police Constable Abuse Pune : पोलिस शिपायाला शिवीगाळ; एक जणावर गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.