Pune News: ५१०० कोटींचा रेल्वे प्रकल्प रखडला! राज्य सरकार तयार, पुणे–लोणावळा नव्या मार्गिकांना रेल्वे बोर्डाची ‘ग्रीन सिग्नल’ कधी?

पुणे, ता. ७ : पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील वाहतूक कोंडी, तसेच पुणे-मुंबईदरम्यान लोहमार्गाची रेल्वे वहनाची संपलेली क्षमता लक्षात घेऊन, पुणे लोणावळा व कर्जत-मुंबईदरम्यान मार्गिका वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. पुणे-लोणावळादरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या माग्र्गिकिला राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, रेल्वे बोर्डाकडे प्रकल्प अद्याप प्रलंबित आहे..गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणे-लोणावळादरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेचा प्रश्न रखडला आहे. याला काही महिन्यांपूर्वी राज्य सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, रेल्वे बोर्डाची मंजुरी अद्याप मिळालेली नाही. येत्या काही महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची आशा आहे. मंजुरीनंतर प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी किमान पाच ते सहा वर्षे लागणार आहेत. त्यामुळे पुणे-मुंबईदरम्यान रेल्वेची सेवा सक्षम होण्यासाठी पुणेकरांना वाट पाहावी लागणार आहे..रेल्वे वाढविण्यासाठी मार्गिकाच नाहीपुणे-लोणावळादरम्यान दोन मार्गिका आहेत. याच मार्गिकवरून मेल, एक्स्प्रेस, मालगाडी व लोकल धावतात. या मार्गावरून दैनंदिन ४० ते ५० रेल्वेगाड्या धावण्याची क्षमता आहे. प्रत्यक्षात १०० हून अधिक प्रवासी रेल्वे व मालगाड्या धावतात. प्रवाशांची खूप मागणी असूनही रेल्वे प्रशासन नवीन रेल्वेगाड्या सुरू करू शकत नाही. कारण, मार्गावर रेल्वे चालविण्यासाठी मार्गिकाच (पाथ) उपलब्ध नाही. त्यामुळे प्रवाशांची प्रचंड गैरसोय होत आहे..सहा वर्षात वाढले २१६ कोटीपुणे-लोणावळादरम्यान तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकचा पहिला सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) सादर करून सहा वर्षे झाली. त्यानंतर सुधारित अहवालदेखील राज्य सरकारला दिला. गेल्या वर्षी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) राज्य सरकारला सुधारित 'डीपीआर' सादर केला. या प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च सहा वर्षांपूर्वी चार हजार ८८४ कोटी रुपये इतका होता. तो आता पाच हजार १०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढला आहे. सहा वर्षांत प्रकल्पाची किंमत २१६ कोटींनी वाढली..प्रवाशांना फटकापुणे-लोणावळादरम्यान धावणाऱ्या रेल्वेगाड्यांची संख्या जास्त आहे. मात्र, त्या तुलनेत मार्गिका नसल्याने रेल्वेगाड्यांना उशीर होणे, नवीन गाडी सुरू न होणे, लोकलला उशीर होणे व लोकलच्या फेऱ्या न वाढविता येणे आदी बाबींचा फटका प्रवाशांना बसत आहे. त्यामुळे या मार्गावर तिसरी व चौथी मार्गिका होणे अत्यंत आवश्यक आहे. गाड्यांची संख्या व मार्गिकांची क्षमता लक्षात घेता पुण्याहून मुंबईला जाणाऱ्या गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होत आहे..नव्या मार्गिकांचा फायदा काय?नवीन दोन मार्गिका झाल्यावर पुणे-लोणावळादरम्यान एकूण चार मार्गिका होणारनवीन मार्गिकांवरून मेल, एक्स्प्रेस व मालगाडी धावतीलसध्याच्या मार्गिकांवरून लोकल धावतीललोकल व मेल एक्स्प्रेस स्वतंत्र धावणार असल्याने त्यांना क्रॉसिंगसाठी थांबावे लागणार नाहीअतिरिक्त मार्गिकांमुळे क्षमता वाढून रेल्वेगाड्यांची संख्या वाढेलप्रवाशांचा वेळ वाचेल..तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकसंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याशी चर्चा करणार आहे. नवी मार्गिका होणे अत्यंत गरजेचे आहे.- डॉ. मेधा कुलकर्णी, खासदार6 प्रकल्पाला अद्याप रेल्वे बोर्डाची मंजुरी मिळालेली नाही. मंजुरी आणि निधी प्राप्त झाल्यानंतरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.श्याम सुंदर गुप्ता, प्रधान मुख्य परिचालन व्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई.