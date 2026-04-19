तोरणागडावर थरारक प्रसंग! मुंबईचा पर्यटक २०० फूट खोल दरीत पडला, अंधारात दोरखंड टाकून पर्यटकाला वर काढले, स्थानिकांच्या तत्परतेने टळला अनर्थ..

मनोज कुंभारवेल्हे: तोरणा गड उतरताना पाय घसरून सुमारे दोनशे फूट खोल दरीत अडकलेल्या संजय वसंत नेवे (वय.६४) रा. दहिसर, मुंबई येथील जेष्ठ पर्यटकाला स्थानिक नागरिक व पोलीस तसेच रेस्क्यू पथकाने सुखरूप बाहेर काढण्यात यश आले आहे सदरची घटना शनिवार (ता.18) रोजी रात्रीच्या सुमारास घडली..मुंबई येथील जेष्ठ पर्यटक मिलिंद सुरेश जोशी, सिद्धार्थ माधव लेले व संजय वसंत नेवे हे तोरणा गड फिरण्यासाठी वेल्हे मार्गाने बिन्नी दरवाजा प्रवेशद्वारातून गडावर पोहोचले गड पाहून झाल्यानंतर गडावरून भट्टी गावाकडे येणाऱ्या मार्गाने उतरत असताना संजय नेवे यांचा पाय घसरून ते सुमारे दोनशे फूट खोल दरीत कोसळले..बरोबर असलेले इतर दोघांनी घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलीस प्रशासनास संपर्क केला दरम्यान भट्टी गावातील स्थानिक नागरिक अनिल देवगिरीकर, संतोष देवगीरीकर, दत्तात्रेय देवगिरीकर, तसेच वेल्हे पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक अमित देशमुख ,पोलीस कॉन्स्टेबल अजय गार्डी ,अजिंक्य बंडकर,.तसेच हवेली तालुका व्यवस्थापन पथकाचे तानाजी भोसले आदींच्या मदतीने संजय नेवे यांना दोरखंड खोल दरीत टाकून बाहेर काढण्यात रात्री उशिरा यश आले. दरम्यान नेवे हे दरीत कोसळल्याने त्यांच्या डोक्याला मार लागून रक्तस्राव झाला होता यांच्यावर वेल्हे येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून सोडण्यात आले.