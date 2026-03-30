Mumbai University NSS News: वर्ल्ड यूथ पार्लमेंटमध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या एनएसएसची चमकदार कामगिरी; डॉ. दीपक पोखरकर यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची मान उंचावली

मंचर : मुंबई विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवकांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केली. 'वर्ल्ड यूथ पार्लमेंट २०२६' या प्रतिष्ठित परिषदेत देशातील २३ राज्यांसह २८ देशांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला होता.त्यात महाराष्ट्रातील सहा विद्यार्थ्यांसह एका कार्यक्रम अधिकाऱ्याची कामगिरी लक्ष वेधक ठरली असून मुंबई विद्यापीठाच्या पथकाचे नेतृत्व डॉ. दीपक दादाभाऊ पोखरकर (रा. खडकी पिंपळगाव, ता. आंबेगाव) यांनी केले..युवा कार्यक्रम व खेळ मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या वतीने प्रथमच आयोजित करण्यात आलेली ही परिषद बंगळुरू येथील गांधी कृषी विज्ञान केंद्र, युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅग्रीकल्चर सायन्सेस कॅम्पसमध्ये उत्साहात पार पडली. देशातील २३ राज्यांसह २८ देशांतील प्रतिनिधींनी सहभाग घेत जागतिक प्रश्नांवर संवाद साधला. परिषदेदरम्यान हेल्थ अँड वेल-बीइंग, मीडिया साक्षरता, सायबर सुरक्षा, शांतता, शिक्षण आणि शाश्वत शेती या विषयांवर सखोल चर्चा, गटचर्चा आणि मतदान प्रक्रिया पार पडली..डॉ. पोखरकर यांच्या नेतृत्वाखालील चमूने प्रभावी मांडणी करत सर्वांचे लक्ष वेधले. विशेष म्हणजे, विद्यार्थी जेरिन अब्राहम यांनी 'ग्लोबल अँटी-मिसइन्फॉर्मेशन अँड मीडिया लिटरेसी फ्रेमवर्क बिल २०२६' या विषयावर उत्कृष्ट सादरीकरण करून रनर-अप पुरस्कार पटकावला..या पथकात पार्थ दळवी, निरंजन कारकरे, जेरिन अब्राहम, प्रांजली पाटाडे, कनकांगी ओक आणि ताश्वी शेट्टी यांचा समावेश होता. त्यांच्या या यशाबद्दल कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे तसेच एनएसएसचे विशेष कार्य अधिकारी सुशील शिंदे यांनी अभिनंदन केले.या कामगिरीमुळे मुंबई विद्यापीठाच्या एनएसएस विभागाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर छाप पडली असून विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्वगुणांना नवे व्यासपीठ मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.