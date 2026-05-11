मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा!

मुंबईत १५ मेपासून १० टक्के कपात
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ११ : मुंबई महानगराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलाशयांमधील पाणीसाठ्यात झालेली घट आणि आगामी पावसाळ्याबाबतचा हवामान खात्याचा अंदाज लक्षात घेत महापालिकेने संपूर्ण मुंबईत शुक्रवारपासून (ता. १५) १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जलसंपदा विभागाच्या निर्देशानुसार आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला असून, नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन पालिकेने केले आहे. ​महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये केवळ २३.५२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे. धरणांतील ​आजचा साठा तीन लाख ४० हजार ३९९ दशलक्ष लिटर इतका आहे. मुंबईची पाण्याची वार्षिक गरज १४ लाख ४७ हजार ३६३ दशलक्ष लिटर इतकी आहे. सध्या घाबरण्याचे कारण नाही, असे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे; ​मात्र वाढते तापमान, बाष्पीभवन आणि ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याच्या शक्यतेमुळे प्रशासनाने आतापासूनच पाणी नियोजनावर भर दिला आहे.

