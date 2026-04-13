Mumbai Pune Expressway: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ सज्ज; एक मेपासून मार्ग खुला होणार, बोगद्यांत ‘एआय’ सुरक्षाप्रणाली..

-भाऊ म्हाळसकर लोणावळा : मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतीक्षित 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प महाराष्ट्रदिनी अर्थात १ मेपासून वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे. या मार्गावर आशियातील सर्वांत रुंद बोगदे असून अत्याधुनिक, एआय-आधारित स्वयंचलित सुरक्षाप्रणाली बसविण्यात आली आहे. .बोगद्यांमध्ये आग, धूर आणि विषारी वायूंचे रिअल-टाइम निरीक्षण करणारी स्मार्ट यंत्रणा आहे. एखाद्या वाहनाला बोगद्यात आग लागल्यास भिंतींमधील सेन्सर काही सेकंदांत कार्यरत होतील. उच्च दाबाचा 'वॉटर-मिस्ट फायर सप्रेशन सिस्टम' आपोआप सुरू होईल. जळीतग्रस्त वाहन व परिसरावर तत्काळ पाण्याची फवारणी होईल..संपूर्ण बोगद्यात 'लिनिअर हीट-डिटेक्शन' केबल, दर चार मीटरवर नोजल्सचा वापर करण्यात आला आहे. या नोजल्समधून प्रतिमिनिट सुमारे ३६.५ लिटर पाण्याची फवारणी करण्यात येईल. काही घटना घडल्यास नियंत्रण कक्षाला इशारा मिळेल, तसेच डिजिटल फलकांवर सूचना झळकावून वाहतूक नियंत्रित करण्यात येईल..हवेच्या गुणवत्तेकडे लक्षबोगद्यातील हवेची गुणवत्ता सतत तपासली जाणारसुमारे २०० मीटरपर्यंत प्रभाव क्षेत्र आणि १,५०० आरपीएम वेगाने फिरणारे जेट फॅन्सकार्बन मोनोऑक्साइड व नायट्रोजन ऑक्साइड आणि विषारी वायू प्रमाण वाढल्यास प्रणाली कार्यान्वितहवेचा प्रवाह आपोआप बदलून सुरक्षित वातावरण राखण्यास मदत होणारसुरक्षेसाठी दर ६० मीटरवर आपत्कालीन बटण, दर १५० मीटरवर 'एसओएस' कॉल बॉक्सवेग मर्यादा व वाहतूक नियंत्रणासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे.राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्रकल्पाचे कामसुमारे ६,६०० ते ६,७०० कोटी रुपये खर्चप्रकल्प अंतिम टप्प्यात, १३.३ किलोमीटरचा नवीन मार्गखोपोली-लोणावळ्याचा सुमारे १९ किमी घाट विभाग पूर्णपणे बायपास होणारप्रवास अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होणार.