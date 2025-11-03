Mundhwa Garbage Problem : मुंढवा बधे वस्तीतील नाल्यातील कचऱ्यामुळे दुर्गंधी, नागरिकांची महापालिकेकडे तक्रार

मुंढवा : येथील बधे वस्तीतील नाल्यात कचरा टाकला जात आहे. नाल्याची नियमित स्वच्छता न केल्यामुळे गेल्या महिनाभरापासून कचरा साचला आहे. त्यामुळे नाला तुंबल्याने पाण्यात कचरा कुजून दुर्गंधी सुटली आहे. .पादचाऱ्यांना व चालकांना दुर्गंधीमुळे प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. या भागातील नागरिकांनी याबाबत महापालिकेकडे तक्रारी केल्या आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. नाल्याची लवकरात लवकर स्वच्छता करावी अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.बधेवस्ती येथील नाल्याशेजारी पीएमपीचा बसथांबा आहे. येथून जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक आहे. नाल्यात टाकाऊ वस्तू मोठ्या प्रमाणात साचल्याने या ठिकाणी दुर्गंधी पसरली आहे. याकडे स्वच्छता विभागाचे दुर्लक्ष होत असल्याने स्थानिक व प्रवाशांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे..Solapur Crime: 'साेलापुरात बंदूक घेऊन आलेले दरोडेखोर दागिने न घेताच पसार'; श्वान पथक जागेवरच घुटमळले, नेमकं काय घडलं...अनेक दिवसापासून या नाल्यातील प्लॅस्टिक वस्तूंची विल्हेवाट लावण्याची आवश्यकता असताना कोणी याकडे लक्ष देत नाही. गंभीर बाबीकडे संबंधित प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नाल्याची नियमित स्वच्छता करण्यासाठी प्रशासनाने योग्य उपाययोजना कराव्यात. -मोहित बधे, स्थानिक नागरिक नागरिक आपली नैतिक जबाबदारी विसरून गटारात, नाल्यात प्लास्टिक पिशव्या अगदी बिनधास्तपणे फेकतात. याच पिशव्या गटारात, नाल्यात अडकून पाणी तुंबते. नागरिकांना नाल्यात कचरा टाकता येवू नये यासाठी नाल्याला लागूनच संरक्षक जाळ्या बसवाव्यात. -सुनंदा पवार, स्थानिक नागरिक .नाल्यातील कचरा लगेच स्वच्छ करण्यास सांगते. नागरिकांनी नाल्यामध्ये कचरा टाकू नये, कारण हे गंभीर कायदेशीर कारवाईस पात्र ठरू शकते. नागरिकांनी कचरा घंटा गाडीकडे दिला पाहिजे, ज्यामुळे पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण होईल. -सुषमा मुंढे, निरिक्षक, आरोग्य विभाग, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.