Mundhwa Land Scam : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार; अमेडिया कंपनीला १० दिवसांची मुदतवाढ, ४ डिसेंबरला सुनावणी

Mundhwa Land Scam Hearing Extended : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १० दिवसांची मुदत दिली आहे.
पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीला म्हणणे मांडण्यासाठी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने १० दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी आता चार डिसेंबरला होणार आहे.

