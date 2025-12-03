Pune Mundhwa land Case: मुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानीला अखेर अटक; अमेडिया कंपनीसोबत व्यवहार झाल्याचं उघड

Pune Latest News: मुंढवा येथील शासकीय जमिनीच्या गैरव्यवहार प्रकरणात मुख्य संशयित आरोपी शीतल तेजवानी हिला बुधवारी (ता. ३) अटक करण्यात आली. तेजवानीला उद्या गुरुवारी न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे.मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मालकीची सुमारे ४० एकर शासकीय जमीन तब्बल तीनशे कोटी रुपयांना विक्रीस काढल्याचा धक्कादायक प्रकार काही महिन्यांपूर्वी उघडकीस आला होता. या व्यवहारात अमेडिया एंटरप्राइझेस कंपनीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार आहेत. अमेडिया कंपनी आणि जमीन धारक शितल तेजवानी यांच्यात व्यवहार झाल्याचे समोर आले. या दस्तऐवज प्रक्रियेत अनेक नियमांना बगल देण्यात आल्याचा संशय आहे. .दरम्यान, शीतल तेजवानी हिला आज दुसऱ्यांदा पोलिस आयुक्त कार्यालयात चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. या चौकशीनंतर तेजवानीला अटक करण्यात आली.शितल तेजवानी हिने २००६ मध्ये २७२ वतनदारांना काही पैसे देऊन मुंढवा येथील ४० एकर जमीन नावावर करण्याचा प्रयत्न केला होता. पुणे महसूल आणि नोंदणी विभागात तीन वेळा अर्ज केला होता. ही जागा मुंबई सरकारच्या नावे असल्यामुळे दस्त नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे तेजवानी हिने हे २०२५ मध्ये अकरा हजार रुपयांचा धनाकर्ष काढून दस्त नोंदणी केल्याचे समोर आले. त्यानंतर तेजवानी हिने या शासकीय जमिनीचा व्यवहार परस्पर अमेडिया कंपनीसोबत केला होता..प्रेम की पैसा...तुमच्या घरात काय नांदतं? झी मराठीवर येतेय नवी मालिका; दिसली मुख्य नायिकेची झलक, तुम्ही ओळखलंत? .या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने अतिरिक्त महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती नेमली आहे. नोंदणी विभागाचा अहवाल समितीकडे जमा झाला असला तरी महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागांचे अहवाल अद्याप तयार होत आहेत. ही सर्व माहिती एकत्रित करून समितीचा अंतिम अहवाल डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे..Horoscope Prediction : येत्या चार दिवसांमध्ये पालटणार 3 राशींचं नशीब ! शनी देवांच्या कृपेने घरात येणार पैसा .''शितल तेजवानी हिला आज दुपारी साडेचार वाजता चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. चौकशीनंतर तिला या प्रकारात अटक करण्यात आली.''- विवेक मासाळ, पोलिस उपायुक्त आर्थिक गुन्हे शाखा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.