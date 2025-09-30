Pune News: वाहतूक पोलिसांनी स्वत:च बुजवले खड्डे; मुंढवा परिसरातील नागरिकांकडून कौतुक

मुंढवा : येथील महात्मा फुले चौकातील रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. मार्गावर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे वाहतुकीचा वेग संथ होऊन वारंवार होणाऱ्या वाहतूक कोंडी होते. या समस्येचा वाहनचालकांसोबतच वाहतूक नियंत्रित करणाऱ्या पोलिसांनाही फटका बसतो..वाहतूक सुरळीत करताना त्यांची दमछाक होते. यावर उपाय म्हणून वाहतूक नियंत्रक दिवा यंत्रणेजवळ कार्यरत पोलिस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी स्वत: हातात फावडे घेऊन चौकातील खड्डे मुरूम व राडारोडा टाकून बुजविले. त्यामुळे काही अंशी वाहतुकीचा वेग वाढून कोंडी कमी होण्यास मदत झाली..खराडी बायपास ते हडपसर या मार्गावरील महात्मा फुले चौकातील रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. लाखो रुपयांचा निधी खर्च करून पावसाळापूर्व कामे केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. मात्र, प्रत्यक्ष रस्त्याची अवस्था पाहिली असता कामाचा दर्जा दिसून येतो..पावसामुळे केशवनगर, मुंढवा येथील रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. सिग्नल चौकात खड्ड्यांमुळे वारंवार वाहतूक मंदावते. त्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत. वाहतूक विभागाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप जोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने रस्त्यांवरील खड्डे बुजवून सामाजिक बांधिलकी जपली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..या कोंडीवर उपाय करत वाहतूक पोलिसांनी एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे होणारी कोंडी लक्षात घेऊन पोलिसांनी स्वतः पुढाकार घेत रस्ते दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. यामुळे काही अंशी वाहतूक सुरळीत झाली आहे. महापालिका प्रशासनाकडून हे काम होणे अपेक्षित होते. तेच पोलिस कर्मचाऱ्यांना करावे लागत असेल तर याहून मोठी शोकांतिका काय आहे.- इक्बाल शेख, स्थानिक नागरिक, खराडी.Pune Traffic : पुण्यातील पादचारी मार्ग छोटे करणार, महापालिकेचा निर्णय; वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी विविध उपाययोजना.वाहतूक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावरील खड्डे बुजवून, कर्तव्यासह समाजसेवा केली. खड्ड्यांमुळे होणारी कोंडी व अपघात टाळण्यासाठी खाकी वर्दी पुढे सरसावल्याने वाहनचालकांना सुरक्षित व वेगवान मार्गक्रमण शक्य झाले आहे. सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे मनापासून अभिनंदन.- मनोज साबळे, स्थानिक नागरिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.