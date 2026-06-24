पुणे

अंमली पदार्थप्रकरणी दिल्लीत छापेसत्र

अंमली पदार्थप्रकरणी दिल्लीत छापेसत्र
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सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.२४ ः गुजरातमधील मुंदरा बंदरावर २०२१ मध्ये तब्बल २१ हजार कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ सापडले होते. यासंदर्भात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आज दिल्लीतील प्रसिद्ध नाईट क्लब संचालक हरप्रीतसिंह तलवार याच्या जागेसह अन्यत्र छापे घातले. अंमली पदार्थाची संबंधित हवाला प्रकरणी हे छापे घालण्यात आले.
अंमली पदार्थांच्या प्रकरणात कबीर तलवार नावाच्या व्यक्तीस २०२२ मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्थेने अटक केली होती. सध्या हा आरोपी जामिनावर बाहेर आहे. मुंदरा बंदरात सप्टेंबर २०२१ मध्ये २१ हजार कोटी रुपये किंमतीचे अफगाणी हेरॉईन जप्त करण्यात आले होते. ‘ईडी’, महसूल गुप्तचर संचालनालयासह इतर तपास संस्थांनी ही कारवाई केली होती.

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२०२१ मुंदरा पोर्ट प्रकरण
भारतीय अंमली पदार्थ धोका
हरप्रीतसिंह तलवारची गुंतवणूक
राष्ट्रीय तपास संस्थेची कारवाई
ईडीच्या छाप्यातील तथ्य
गुप्तचर संचालायानंतरची स्थिती