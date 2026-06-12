Road Work : पावसाळ्यापूर्वी बाणेर रोडवरील कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे आयुक्तांचे आदेश

बालेवाडी - पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर बाणेर रोड ते विद्यापीठ चौक परिसरातील वाहतूक आणि पाणी निचऱ्याच्या समस्यांवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) ओमप्रकाश दिवटे यांनी संबंधित विभागांना दिले. हॉटेल ग्रीन पार्क ते विद्यापीठ चौक या मार्गावरील रस्ते, मेट्रो प्रकल्पाची कामे आणि वाहतुकीच्या अडचणींची त्यांनी शुक्रवारी संयुक्त पाहणी केली..गेल्या पावसाळ्यात विद्यापीठ चौक तसेच महाबळेश्वर हॉटेल परिसरात पाणी साचल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला होता. ही समस्या टाळण्यासाठी विद्यापीठ चौकापासून संपूर्ण मार्गावरील पावसाच्या पाण्याचा निचरा सुरळीत होण्यासाठी पीएमआरडीए आणि मेट्रो प्रशासनाने चार दिवसांत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देण्यात आले..सिंध सोसायटी आणि नॅशनल सोसायटीसमोरील मेट्रोच्या कामालगत पडून असलेल्या राडारोड्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले. तसेच ग्रीन पार्क ते विद्यापीठ चौकदरम्यान मेट्रोच्या कामांमुळे निर्माण झालेल्या विविध समस्यांवरही चर्चा करण्यात आली. डिव्हायडरची विस्कळीत रचना, रस्त्याची असमतोल पातळी, मेट्रो स्थानकांखालील नादुरुस्त पदपथ, कमी झालेली रस्त्याची रुंदी आणि आयसर संस्थेसमोरील बंद पावसाळी वाहिनी यांसारख्या बाबी तातडीने दुरुस्त करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या..विद्यापीठ चौकात व्हीव्हीआयपींची वारंवार ये-जा होत असल्याने औंधकडे जाणाऱ्या जंक्शनजवळ पाणीपुरवठा विभागाने केलेल्या खोदाईचे काम दोन दिवसांत पूर्ण करून रस्ता पूर्ववत करण्याचे आदेशही देण्यात आले.दरवर्षी मेट्रोच्या कामांमुळे पावसाळ्यात नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने मेट्रो विभागाने पथ, ड्रेनेज आणि इतर संबंधित विभागांसह नियमित संयुक्त पाहणी करून तातडीने अडचणी दूर कराव्यात, असे दिवटे यांनी स्पष्ट केले. क्षेत्रीय कार्यालय आणि ड्रेनेज विभागाला पावसाळी वाहिन्या व चेंबरची तातडीने साफसफाई करण्याचे, तर मेट्रो प्रशासनाला पदपथांवरील राडारोडा हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले..या पाहणीत अधीक्षक अभियंता अभिजित आंबेकर, नगरसेवक सनी निम्हण, नगरसेविका सपना छाजेड, पीएमआरडीएचे उपअभियंता गजानन पाटील, पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेलचे (पीआयटीसोएमआरएल) सुमित यादव व योगेश मंद्रा, तसेच टाटा प्रोजेक्ट्सचे सेक्शन इनचार्ज राज धनशेट्टी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी आणि अभियंते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.