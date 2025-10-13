पुणे

Pune News : अनधिकृत फ्लेक्सचा दंड नसल्याची उमेदवारांना घ्यावी लागणार एनओसी

पुणे शहरात अनधिकृत फ्लेक्स लावून आगामी निवडणुकीसाठी स्वतःची जाहिरात करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना चूक महागात पडणार.
Pune Municipal Corporationn

Pune Municipal Corporation

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शहरात अनधिकृत फ्लेक्स लावून आगामी निवडणुकीसाठी स्वतःची जाहिरात करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना ही चूक महागात पडणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना फ्लेक्सचा दंड भरला की नाही हे तपासले जाणार आहे. याचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो. फ्लेक्सबाजी थांबविण्यासाठी प्रशासनाकडून हा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Advertising flex
pune municipal corporation election
NOC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com