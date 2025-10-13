Pune News : अनधिकृत फ्लेक्सचा दंड नसल्याची उमेदवारांना घ्यावी लागणार एनओसी

पुणे - शहरात अनधिकृत फ्लेक्स लावून आगामी निवडणुकीसाठी स्वतःची जाहिरात करणाऱ्या इच्छुक उमेदवारांना ही चूक महागात पडणार आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना फ्लेक्सचा दंड भरला की नाही हे तपासले जाणार आहे. याचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो. फ्लेक्सबाजी थांबविण्यासाठी प्रशासनाकडून हा निर्णय घेतला आहे..पुणे शहरात अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर लावून फुकटात जाहिरातबाजी करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यात शिक्षण संस्था, खासगी शिकवणी, बांधकाम व्यावसायिक, अन्य व्यावसायिक यांच्या जाहिरातींचा समावेश आहे. पण महापालिका निवडणूक तोंडावर आलेली असताना राजकीय पुढाऱ्यांच्या जाहिरातींचे प्रमाण गेल्या काही दिवसांपासून वाढले आहे. प्रत्येक चौकात, रस्त्यावर अनधिकृत फ्लेक्स लावले जात आहेत. त्यामुळे शहराच्या विद्रूपीकरणात भर पडत आहे..महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी गेल्या आठवड्यात हे विद्रूपीकरण थांबविण्यासाठी अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर काढून टाकण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर महापालिकेने शहराच्या विविध भागातून सुमारे तीन हजारपेक्षा जास्त फ्लेक्स, बॅनर काढून टाकले आहेत. २६ जणांवर शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये शहर विद्रूपीकरणाचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. तरीही फ्लेक्स लावण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. रोज कोणी कोण नवीन फ्लेक्स लावत आहे..महापालिकेतर्फे अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांना १ हजार रुपयांचा दंड केला जातो. हा दंड भरण्याकडे कार्यकर्ते, राजकीय व्यक्ती दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळेच प्रशासनाने उमेदवारी अर्ज भरणाऱ्या राजकीय व्यक्तीने फ्लेक्सचा दंड भरला की नाही हे तपासले जाणार आहे. जर उमेदवाराकडे दंड भरल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसले तर तो अर्ज बाद केला जाणार आहे..फ्लेक्स एक दंड केवळ एकराजकीय व्यक्ती त्यांचे वाढदिवस किंवा कारणाने प्रभागाच्या कानाकोपऱ्यात अनेक फ्लेक्स लावतात. त्या प्रत्येक फ्लेक्सवर १ हजार रुपयांचा दंड वसूल करणे आवश्यक आहे. पण क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावरील कर्मचारी कारवाई दाखविण्यासाठी केवळ एक हजार रुपयांचा दंड ठोठावतात आणि बाकीच्या सर्व फ्लेक्सला अभय देतात..सिंहगड रस्त्यावरील एका माननीयांचा नुकताच वाढदिवस झाला, त्याच्या तीन दिवस आधी सर्वत्र फ्लेक्स लागेल होते. पण माननीयांच्या फ्लेक्सवर कारवाई केली नाही. वाढदिवस झाल्यानंतर फ्लेक्सवर कारवाई केली. अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांकडूनच फ्लेक्सला अभय दिले जात आहे..‘महापालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारावर अनधिकृत फ्लेक्सचा दंड नसल्याचे हा हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.’- माधव जगताप, उपायुक्त, आकाशचिन्ह विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.