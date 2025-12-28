Pune Municipal Election : मनसे-ठाकरेंच्या शिवसेनेला हव्यात प्रत्येकी ३५ जागा

पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला (उबाठा) महाविकास आघाडीत पुणे शहरासाठी किमान ७० जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शनिवारी केली. त्यातून निम्म्या जागा दोन्ही पक्षांना मिळतील, असेही मनसेने ‘उबाठा’च्या नेत्यांकडे नमूद केले आहे. त्यावर रविवारी (ता. २८) निर्णय होण्याची शक्यता आहे. .महाविकास आघाडीच्या बैठकीत काँग्रेस, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष यांना प्रत्येकी ५० जागा सोडण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहे. उर्वरित १२ ते १५ जागा मित्रपक्षांना देण्यात येणार आहेत..‘उबाठा’ला मिळणाऱ्या ५० जागांतून ‘मनसे’ला जागा सोडाव्यात, असे महाविकास आघाडीचे सूत्र आहे. मात्र, मनसेला २५ हून अधिक जागा हव्या आहेत. महाविकास आघाडीच्या बैठकीतील जागा वाटपाची माहिती मिळताच मनसे- ‘उबाठा’तील घडामोडींना शनिवारी वेग आला. ‘उबाठा’चे संपर्क प्रमुख सचिन अहिर, आदित्य शिरोडकर हे दुपारी पुण्यात आले..त्यांची आणि मनसेचे नेते बाबू वागस्कर तसेच बाळा शेडगे, अजय शिंदे, हेमंत संभूस, गणेश सातपुते, योगेश खैरे आदींची रावेतमध्ये बैठक झाली. त्यात ‘उबाठा’ने महाविकास आघाडीकडून किमान ७० जागा घ्याव्यात, अशी मागणी केली. त्यावर सचिन अहीर यांनी चर्चा करून निर्णय सांगू, अशी भूमिका घेतली..याबाबत मनसेचे प्रदेश सरचिटणीस अजय शिंदे म्हणाले, ‘मनसेची आघाडी ही काँग्रेसबरोबर नाही. आमची युती ‘उबाठा’बरोबर आहे. त्यांच्यासमवेत आम्ही निवडणुका लढविणार आहोत. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना सन्मानजनक जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे. त्याचा महाविकास आघाडीने विचार केला पाहिजे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.