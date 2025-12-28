पुणे

Pune Municipal Election : मनसे-ठाकरेंच्या शिवसेनेला हव्यात प्रत्येकी ३५ जागा

‘उबाठा’ला मिळणाऱ्या ५० जागांतून ‘मनसे’ला जागा सोडाव्यात, असे महाविकास आघाडीचे सूत्र आहे. मात्र, मनसेला २५ हून अधिक जागा हव्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - महापालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला (उबाठा) महाविकास आघाडीत पुणे शहरासाठी किमान ७० जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शनिवारी केली. त्यातून निम्म्या जागा दोन्ही पक्षांना मिळतील, असेही मनसेने ‘उबाठा’च्या नेत्यांकडे नमूद केले आहे. त्यावर रविवारी (ता. २८) निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

