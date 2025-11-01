Encroachment In Manjari : अतिक्रमण निर्मूलन विभागाची कारवाई म्हणजे 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी'

हडपसर - महापालिकेचा अतिक्रमण निर्मूलन व बांधकाम विभागाने संयुक्तपणे मांजरी फाटा ते मांजरी गाव अशी अतिक्रमण विरोधी कारवाई केली. मात्र, ही कारवाई आवश्यक तेथे न झाल्याने ती केवळ फार्स ठरली असून, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाची ही कृती म्हणजे 'आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी' अशी झाली असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगली आहे. .पंधरा दिवसांपूर्वी पालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी मांजरी, शेवाळवाडी भागातील दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांना मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावरील अतिक्रमणे निदर्शनास आली होती. मांजरीफाटा चौकात त्यांनाही कोंडीला सामोरे जावे लागले होते.ही बाब लक्षात घेऊन त्यांनी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला त्याबाबत कारवाई करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार उपायुक्त संदीप खलाटे यांनी सहाय्यक उपायुक्त रमेश शेलार यांना मांजरी फाटा ते मांजरी गाव अशी कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते..अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी मांजरी फाटा येथून कारवाईला सुरुवात केली. मात्र, या ठिकाणी केवळ रस्त्याच्या कडेला जेसीबी यंत्राने ओरखडे मारण्यापलीकडे कोणतीही कारवाई झाली नाही.त्यापुढे जेथे मोकळा व प्रशस्त रस्ता आहे, अशा केवळ सुमारे दोनशे मीटर अंतरातील व्यावसायिकांचे तात्पुरते शेड, बाकडे, टेबल व इतर साहित्यावर थेट जेसीबी यंत्राच्या सहाय्याने कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे या ठिकाणी ज्या ठिकाणी कोंडी होते त्या ठिकाणी अतिक्रमण विभागाने कारवाई टाळत नको त्या ठिकाणी कारवाईला प्राधान्य दिले असल्याची तक्रार व्यावसायीक व प्रवाशांनी केली आहे..उपआयुक्त संदीप खलाटे, सहाय्यक उपाआयुक्त रमेश शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली बांधकाम विभागाचे कनिष्ठ अभियंता सागर सकपाळ, विभागीय अतिक्रमण अधिकारी नारायण साबळे, क्षेत्रिय अतिक्रमण निरीक्षक गणेश तारु यांनी ही कारवाई केली. या कारवाईत कच्चे बांधकाम, दुकाने, हॉटेल, कच्चे पक्के शेड निष्कासित करण्यात आले आहे..आयुक्तांची दिशाभूलहडपसर मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत परिसरातील रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक अतिक्रमणे व अनाधिकृत पार्किंग आहे. आयुक्तांकडून याची गंभीर दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना त्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मुदतीत कारवाई करण्याचे आदेशही यावेळी दिले होते. मात्र, या ठिकाणी काल अतिक्रमण विभागाने केलेली कारवाई केवळ फार्स ठरली असून आयुक्तांची दिशाभूल करणारी असल्याचे दिसून येत आहे..'मांजरी फाटा येथील जागा पालिकेच्या ताब्यात नाही. मगर महाविद्यालयापासून पुढील रस्ताही पीएमआरडीएकडे असल्याने तेथे कारवाई करता आली नाही. जेथे शक्य आहे तेथे कारवाई केली आहे. अनधिकृत अतिक्रमणांवर यापुढे देखील वारंवार व नियमितपणे कारवाई करण्यात येणार आहे.'- राकेश काची, अतिक्रमण निरीक्षक, हडपसर मुंढवा क्षेत्रिय कार्यालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.