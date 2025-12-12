पुणे

Property Tax : महापालिकेपुढे पेच! अभय योजना फसण्याचे भय; महिनाभरात केवळ १५७ कोटींची वसुली

पुणे महापालिकेने मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी अभय योजना सुरू केली आहे.
पुणे - शहरातील विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, भूसंपादनाची कामे मार्गी लागावीत यासाठी महापालिकेने मिळकतकराची थकबाकी वसूल करण्यासाठी अभय योजना सुरू केली आहे. या योजनेस महिना होत आला़; पण त्यातून केवळ १५७ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.

