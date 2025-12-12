Pune News : महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीचे अधिकार; मुख्यमंत्र्यांनी घेतला निर्णय

पुणे - महापालिकेमध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार राज्य सरकारने पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) दिले होते. बांधकाम शुल्क आकारणीही पीएमआरडीएकडून केली जात होती.संबंधित गावांना सोई-सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी मात्र महापालिकेवर पडत होती. त्याची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीएमआरडीएच्या बैठकीमध्ये २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पीएमआरडीएची बैठक गुरुवारी (ता. ११) झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, एकनाथ शिंदे, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, सुनील शेळके, तानाजी सावंत, शंकर मांडेकर आदी उपस्थित होते.महापालिकेमध्ये प्रारंभी ११ गावांचा, त्यानंतर २३ गावांचा समावेश झाला आहे. या गावांच्या विकासाचे काम सुरुवातीला पीएमआरडीएकडून केले जात होते, तर ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर त्यांना सोई-सुविधा पुरविण्याचे काम महापालिकेकडून केले जाऊ लागले होते..दरम्यान, संबंधित २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार मात्र पीएमआरडीएकडे ठेवले होते. त्यामुळे बांधकाम परवानगीतून मिळणारा महसूल हा पीएमआरडीएला मिळत होता. संबंधित गावांमधून मिळणाऱ्या महसुलाचा काही हिस्सा महापालिकेला देण्याचे निश्चित झाल्यानंतरही अद्याप हा हिस्सा महापालिकेला मिळालेला नाही.पीएमआरडीएकडून बांधकाम परवानगी देताना रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी वाहिन्यांची कुठलीही व्यवस्था न पाहता थेट बांधकाम परवानग्या दिल्या जात होत्या. त्यामुळे संबंधित गावांमधील नागरिकांना सोई-सुविधांसाठी समस्यांचा सामना करावा लागत होता..त्यासंबंधी समाविष्ट गावांमधील नागरिक व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बैठक झाली होती, त्यामध्ये गावांच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेस देण्याची मागणी केली होती. त्यास पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. या पार्श्वभूमीवर बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेतला..राज्य सरकारने २३ गावांमध्ये बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. यापूर्वी संबंधित गावांमध्ये पायाभूत सुविधा नसतानाही तेथे बांधकाम परवानगी देण्यात आल्याने मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यापुढे रस्ते, पाणी, वीज, सांडपाणी वाहिन्यांची सुविधा उपलब्ध आहेत किंवा नाही, याची खातरजमा करूनच बांधकाम परवानगी दिली जाईल. सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी सुविधांचा अभाव असेल, तेथे बांधकाम परवानगीचा पुनर्विचार केला जाईल.- नवलकिशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.