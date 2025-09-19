पुणे

Pune Water Issue : पाणी कपातीचा प्रस्ताव महापालिकेने धुडकावला; जॅकवेलच्या हस्तांतरणासही विरोध

पुणे शहराची हद्दवाढ झाली आहे, मोठ्या प्रमाणात बांधकामे सुरु असल्याने निवासी भागातही वाढ होत आहे.
​ ब्रिजमोहन पाटील
पुणे - पुणे शहरातील पाणी पुरवठ्यात १० टक्क्यांनी कपात करावी, खडकवासला जॅकवेल येथील पंपिंग स्टेशन आमच्या ताब्यात द्या अशी मागणी पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेसोबत झालेल्या बैठकीत केली.

