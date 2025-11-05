पुणे

Pune News : महापालिकेने केली इमारत पाडकामासाठी नियमावली

पुणे शहरात जुन्या इमारती पाडून त्या जागी टोलेजंग नव्या इमारती बांधण्याची अनेक कामे सुरू आहेत.
old building Demolition

old building Demolition

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - शहरात जुन्या इमारती पाडून त्या जागी टोलेजंग नव्या इमारती बांधण्याची अनेक कामे सुरू आहेत. मात्र, जुन्या इमारती पाडताना काळजी घेतली जात नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेने नियमावली तयार केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Municipal Corporation
Old Building
Demolition

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com