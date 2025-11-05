Pune News : महापालिकेने केली इमारत पाडकामासाठी नियमावली

पुणे - शहरात जुन्या इमारती पाडून त्या जागी टोलेजंग नव्या इमारती बांधण्याची अनेक कामे सुरू आहेत. मात्र, जुन्या इमारती पाडताना काळजी घेतली जात नसल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. याबाबत तक्रारी आल्यानंतर महापालिकेने नियमावली तयार केली आहे..पाडकाम व्यवस्थित पार पाडले आणि तसे प्रमाणपत्र कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले तरच बांधकाम व्यावसायिकाला नवीन इमारत बांधण्याची परवानगी दिल जाणार आहे. या धोरणात महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी मंजुरी दिली आहे.मध्यवर्ती पेठांसह उपनगरांमध्ये जुन्या इमारती, बंगले पाडून तेथे नवीन इमारत बांधण्याचे अनेक कामे सुरू आहेत. जुन्या इमारती पाडताना धुळ, आवाज, वाहनांची वाहतूक यामुळे नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. तेथील राडोरोड्याची वाहतूक करताना सुरक्षेची काळजी घेतली जात नाही. तसेच ही कामे राजकीय व गुन्हेगारीशी संबंधित असलेल्या लोकांकडे असल्याने नागरिक दहशतीमध्ये आहेत..यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिकेची नियमावली नसल्याने त्यांना मोकळे रान मिळाले आहे. याविरोधात मनसेचे सरचिटणीस हेमंत संभूस यांनी जुलै महिन्यात तक्रार करून पाडकामासाठी महापालिकेने नियमावली तयार केली पाहिजे अशी मागणी केली होती. त्यानुसार बांधकाम विभागाने नियमावली तयार केली आहे. आयुक्तांनी त्यास नुकतीच मान्यता दिली आहे.पुनर्विकासाच्या कामात गुन्हेगारी क्षेत्रातील लोक आहेत, त्यांना राजकीय अभय आहे. त्यामुळे पाडकामामुळे नागरिकांना त्रास झाला संबंधितांवर तरी त्यांच्यावर ते पाडकाम कारवाई केली जात नव्हती. महापालिकेने आता नियमावली केली आहे, याची कडक अंमलबजावणी केली जावी, त्यावर आयुक्तांनी लक्ष ठेवावे अशी मागणी संभूस यांनी केली आहे..अशी आहे नियमावली- पाडकाम करताना बांधकामाच्या ठिकाणी पूर्णवेळ सुरक्षा रक्षक नेमावा- बांधकामाच्या ठिकाणी सीमेवर २५ फूट उंचीचे पत्रे लावावेत- पाडकामामुळे शेजारील इमारतीला धोका पोचणार असल्यास ती इमारत रिकामी करावी- धूळ उडू नये यासाठी पाणी मारणे, स्प्रिंकलर सिस्टिम बसवावेत, पर्यावरणाला धोका पोहोचू नये याची काळजी घ्यावी- पाडकाम सुरू करण्यापूर्वी शेजारच्या सोसायटी, पोलिस अग्निशामक दलाला लेखी माहिती देणे आवश्यक- पाडकामातील साहित्य वाहतूक करताना त्यावर हिरव्या रंगाचे कापड टाकावे- पाडकामाचे फोटो महापालिकेकडे सादर करावेत- तांत्रिकदृष्ट्या योग्य व सुरक्षेच्यादृष्टीने काम पूर्ण झाल्याचा दाखला स्ट्रक्चरल इंजिनियरने सादर करणे बंधनकारक- ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुनर्विकासाच्या इमारतीस परवानगी देण्यात यावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.