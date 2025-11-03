Pune News : महापालिकेतील आणखी एक अभियंता निलंबित

पुणे - पुणे महापालिकेच्या हडपसर-मुंढवा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीतील शेवाळेवाडी आणि मांजरी परिसरातील मलनिस्सारण व देखभाल दुरुस्ती कामांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याने संबंधित शाखा अभियंता आकाश ढेंगे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.त्यांची खातेनिहाय चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी दिले आहेत. यापूर्वी टीडीआर प्रकरणात दोन अभियंत्यांचे निलंबन झाले आहे..महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिवाळीच्या काळात शेवाळेवाडी आणि मांजरी भागाची पाहणी केली होती. त्यावेळी तेथे त्यांना तुटलेले व धोकादायक स्थितीत असलेले चेंबर्स, रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या डक्टची साफसफाई न करणे, त्यामुळे नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला असल्याचा अहवाल प्रशासनाने अतिरिक्त आयुक्तांकडे सादर केला होता. यामध्ये मलनिःसारण विभागाच्या कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर निष्काळजीपणा असल्याचे दिसून आले होते..त्यामुळे नागरिकांच्या जीवितास धोका निर्माण होईल अशा परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. याची जबाबदारी कोणाकडे होती याचा शोध घेतला असता शाखा अभियंता आकाश ढेंगे यांनी कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना याप्रकरणी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली होती, पण ढेंगे यांनी समाधानकारक खुलासा न केल्याने त्यांना महापालिकेच्या सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे..दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त कौर यांनी महापालिकेतील कामाचा कार्यभार नुकताच स्वीकारला आहे, त्यानंतर त्यांनी एका आठवड्याच्या आत एका अभियंत्याला निलंबित केले आहे. यापूर्वी आयुक्त राम यांनी बांधकाम विभागातील दोन अभियंत्यांना टीडीआर प्रकरणात निलंबित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.