पुणे

Murlidhar Mohol : महापालिकेची निवडणूक वेळेत होईल; मुरलीधर मोहोळ यांचा दावा

महापालिकेच्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ आहे. ३ लाखापेक्षा जास्त दुबार मतदार आहेत.
Minister Muralidhar Mohol

Minister Muralidhar Mohol

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - स्थानीक स्वराज्य संस्थेतील आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा जास्त देण्यात आल्याने याबाबत न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
Murlidhar Mohol

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com