पुणे

केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांच्या ताफ्याला ओव्हरटेक करणं भोवलं, ३२ वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल; पुणे पोलिसांनी पाठवली नोटीस

Biker Overtakes Mohol's Convoy, Pune Police Register Case केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या ताफ्यातील वाहनाला कट मारणाऱ्या एका दुचाकीस्वारावर पुणे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणी त्याला नोटीसही पाठवण्यात आली आहे.
Murlidhar Mohol Convoy: Biker Gets Police Notice After Overtaking

Murlidhar Mohol Convoy: Biker Gets Police Notice After Overtaking

Esakal

सूरज यादव
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केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या ताफ्याला ओव्हरटेक केलेल्या दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्यातील संचेती चौकात मोहोळ यांचा ताफा जात असताना एका दुचाकीने त्यांना कट मारला. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी दुचाकीस्वारावर गुन्हा दाखल केला आहे.

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