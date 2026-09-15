केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांच्या ताफ्याला ओव्हरटेक करणं भोवलं, ३२ वर्षीय तरुणावर गुन्हा दाखल; पुणे पोलिसांनी पाठवली नोटीस

केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या ताफ्याला ओव्हरटेक केलेल्या दुचाकीस्वाराविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्यातील संचेती चौकात मोहोळ यांचा ताफा जात असताना एका दुचाकीने त्यांना कट मारला. शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी दुचाकीस्वारावर गुन्हा दाखल केला आहे. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचा ताफा १३ सप्टेंबरला रात्री साडे आठ वाजण्याच्या सुमारास संचेती चौकातून निघाला होता. तेव्हा एका दुचाकीस्वाराने वेडीवाकडी आणि भरधाव वेगात दुचाकी चालवत ताफ्यातील वाहनाला कट मारला. जीवाला धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीने वाहन चालवल्या प्रकरणी त्याच्यावर १४ सप्टेंबर रोजी गुन्हा दाखल केला आहे..बुलडोझर कारवाईत मर्यादा ओलांडली; हायकोर्टानं अधिकाऱ्यांना फटकारलं, इमारत पुन्हा बांधा आणि १० लाख देण्याचे आदेश.मोहोळ यांचे अंगरक्षक असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक ईश्वर भिकुले यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केलीय. शुभम विजय वनित असं ३२ वर्षीय दुचाकीस्वाराचं नाव आहे. त्याला पोलिसांनी नोटीस बजावली असून अधिक तपास केला जात आहे..दरम्यान, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिराच्या विद्युत रोषणाईच्या उद्घाटनासाठी मंत्री मुरलीधर मोहोळ आले होते. तेव्हा त्यांच्या ताफ्यातील गाड्या गर्दीत अडकल्या होत्या. गणेशोत्सवानिमित्त मोठी गर्दी असताना त्यात मंत्र्यांचा ताफाही आला. यामुळे वाहतुकीची प्रचंड कोंडी झाली होती. याचा त्रास नागरिकांना सहन करावा लागला. गर्दीच्या ठिकाणी मंत्र्यांनी ताफा आणण्याची गरज होती का असा प्रश्न नागरिकांनी विचारला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.