Jain Boarding Trust: ''व्यक्तिगत स्वरुपात माझं नाव...'' जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहारावर मुरलीधर मोहोळ यांची पहिली प्रतिक्रिया

Murlidhar Mohol: जैन बोर्डिंग जमीन व्यवहार रद्द करण्याचे आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिले आहेत. मागच्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या वादावर यामुळे पडदा पडण्याची शक्यता आहे. या निर्णयानंतर ज्यांच्यावर आरोप झाले ते केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे..नेमकं प्रकरण काय?पुण्यातल्या मॉडेल कॉलनीतील मोक्याच्या ठिकणी असलेली जैन बोर्डिंगची जागा गोखले कंस्ट्रक्शन कंपनीला २३० कोटींना ट्रस्टीकडन विकण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला होता. यानंतर जैन समाजासह विरोधकही आक्रमक झाले होते. या विरोधात मोर्चाही काढण्यात आले. माजी खासदार राजू शेट्टींसह, माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी हे प्रकरण लावून धरले. त्यानंतर हे प्रकरण धर्मादाय आयुक्तांकडे सुनावणी साठी गेले होते..Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळा सीसीटीव्ही घोटाळा? ९.९४ कोटींचे काम २९४ कोटींवर; 'आप'चा गंभीर आरोप, न्यायालयीन चौकशीची मागणी.काय म्हणाले मोहोळ?''जैन बांधवांसोबत आपल्याला उभं रहायचं आहे, हीच माझी आणि सरकारची भूमिका होती. त्यामुळे आम्ही जो शब्द दिला तो पाळण्यात आम्ही यशस्वी झालो. विकासकाने ट्रस्टींना पत्र दिलं, ट्रस्टींनी प्रस्ताव दाखल केला. आज धर्मादाय आयुक्तांनी त्यासंदर्भात निर्णय दिला आणि हा व्यवहार रद्द झाला. ही अत्यंत समाधानाची बाब आहे. याबाबत आमची स्पष्टता होती. आज अखेर या विषयाला पूर्णविराम मिळाला.''.Agnipath Scheme: माजी अग्निवीरांचा प्राधान्याने विचार करा; केंद्र सरकारचे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश.मुरलीधर मोहोळ पुढे म्हणाले, जैन बांधवांनाचेही मी धन्यवाद देतो. इकडून-तिकडून राजकीय आरोप होत होते. मात्र जैन बांधवांनी व्यक्तिगत स्वरुपात माझं नाव कधीही घेतलं नाही. ही सगळ्यांसाठीच अत्यंत समाधानाची बाब आहे. काही लोकांनी माझं नाव का घेतलं, हे मला माहती नाही. प्रसारमाध्यमांनी बातमी देताना कधीतरी वास्तव तपासलं पाहिजे, ही माझी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.