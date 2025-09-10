Amitabh Bachchan Birthday : महानायकाच्या कारकिर्दीला सांगीतिक सलाम! ‘सकाळ’तर्फे अमिताभ बच्चन यांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष कार्यक्रम

पुणे - ‘दे दे प्यार दे...’, ‘लोग कहते है, मै शराबी हू’, ‘मै हू डॉन’, ‘कभी कभी मेरे दिलमे..’, ‘देखा एक खॉब तो..’ यांसारख्या अनेक लोकप्रिय गाण्यांतून प्रेक्षकांसमोर आलेले, हिंदी चित्रपटसृष्टीवर ठसा उमटवणारे आणि या शतकातील मनोरंजनाचे महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे अनोख्या पद्धतीने ‘सेलिब्रेशन’ यंदा त्यांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी म्हणजेच ११ ऑक्टोबरला ‘शहेनशहा-पडद्यावरच्या ‘अँग्री यंग मॅन’ला सांगीतिक सलाम’ या विशेष कार्यक्रमाद्वारे होणार आहे. प्रख्यात हिंदी व मराठी कलाकार हा आगळावेगळा कार्यक्रम प्रेक्षकांसमोर सादर करणार आहेत..‘अँग्री यंग मॅन’ ते ‘महानायक’ असा प्रवास करणारे ज्येष्ठ अभिनेते अमिताभ बच्चन म्हणजे प्रत्येक चित्रपट रसिकांच्या गळ्यातील ताईत आहेत. १९७०-८० च्या दशकातील त्यांच्या चित्रपटांनी आणि त्यातील व्यक्तिरेखांनी चित्रपट रसिकांवर केलेले गारूड आजही कायम आहे..‘रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते है, नाम है शहेनशाह’ इथेपासून ते ‘मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता’ अशा अनेक अजरामर संवादांनी, आपल्या विशिष्ट लकबींनी बच्चन यांनी अनेक पिढ्यांना भुरळ पाडली. केवळ पडद्यावरीलच नव्हे, तर पडद्याबाहेरील प्रत्यक्ष आयुष्यातील त्यांचे भारदस्त, पण तितकेच संवेदनशील अन् ऋजू व्यक्तिमत्त्व अनेकांसाठी आदर्शवत आहे..अशा या ‘महानायका’च्या कारकिर्दीला सलाम करण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे विविध पैलू उलगडण्यासाठी ‘शहेनशहा-पडद्यावरच्या ‘अँग्री यंग मॅन’ला सांगीतिक सलाम’ हा विशेष कार्यक्रम ‘सकाळ’ने आयोजित केला आहे. अमिताभ बच्चन यांच्या चित्रपटातील गाजलेली गाणी, त्यांचे काही किस्से व आठवणी, त्यांच्या गाजलेल्या संवादांचे अभिवाचन असे या कार्यक्रमाचे स्वरूप असेल..गाजलेल्या गाण्यांची झलक...प्रख्यात अभिनेते-दिग्दर्शक सचिन पिळगावकर यांचा या कार्यक्रमात विशेष सहभाग असून, त्यांनी या कार्यक्रमाचे दिग्दर्शन केले आहे. तसेच, ते काही गाणी सादर करणार आहेत, तसेच बच्चन यांच्या किश्श्यांना, आठवणींना उजाळा देणार आहेत. अभिनेते सुमित राघवन निवेदन करणार असून, ते अमिताभची काही गाणीही सादर करतील. जितेंद्र भुरूक, मधुरा दातार, किशोर सोढा (सॅक्सोफोन) जान्हवी प्रभू, हे बच्चन यांच्या चित्रपटातील गाजलेली गाणी सादर करणार आहेत. या कार्यक्रमात ३० वादकांचा भव्य ऑर्केस्ट्रा असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.