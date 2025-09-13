Mutha Canal : मुठा कालव्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष, पिण्याचे पाणी व शेतीचा पुरवठा धोक्यात

किरकटवाडी : खडकवासला धरणातून हिंगणे परिसराकडे जाणाऱ्या मुठा कालव्याच्या भराव्यावर मोठ्या प्रमाणात बाभळीची व इतर झाडे उगवली आहेत. या झाडांच्या मुळांमुळे भरावा कमकुवत होत असून, गळतीचा धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी इंदापूर, दौंड व बारामती तालुक्यांसाठी महत्त्वाचा असलेला, तसेच पिण्याचे पाणी व शेतीसाठीचा पुरवठा धोक्यात आल्याची भीती व्यक्त होत आहे..कालव्याच्या काठावरील झाडे पडल्याने त्यांचा राडारोडा व पालापाचोळा थेट पाण्यात जातो. त्यामुळे पाणी दूषित होऊन गुणवत्तेवर परिणाम होतो. पावसाळ्यात पाण्याचा ओघ वाढल्याने गळतीची शक्यता जास्त असते, तर उन्हाळ्यात टंचाई तीव्र झाल्याने देखभालीतील हलगर्जीपणा शेतकऱ्यांना अधिक फटका देतो..दरवर्षी कालवा दुरुस्तीसाठी निविदा निघते, मात्र झाडे काढणे, भरावा मजबूत करणे, गाळ व कचरा हटविणे या महत्त्वाच्या कामांकडे दुर्लक्ष होते. परिणामी कामे केवळ कागदोपत्री राहतात, अशी नाराजी नागरिक व शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे, तसेच गाळ व प्लॅस्टिकमुळे पाण्याची गुणवत्ता खालावत असून, दुर्गंधी व आजारपणाचा धोका वाढत आहे.भराव्यावरील झाडे काढून कालवा मजबूत करावा, गाळ हटवून पाण्याचा प्रवाह सुरळीत करावा, आवश्यक त्या ठिकाणी दुरुस्ती करावी, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे..संभाव्य उपाययोजनाभराव्यावरील बाभळीची व इतर झाडे तातडीने काढणेभरावा मजबूत करून नियमित दुरुस्ती करणे३. कालव्यातील गाळ व प्लॅस्टिक हटविणे .होणारे नुकसानगळती व भरावा कोसळण्याचा धोकापाणी दूषित होऊन आरोग्य बिघडणेपिकांना वेळेवर पाणी न मिळणेउन्हाळ्यात टंचाई व शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान.दरवर्षी निविदा निघते, पण झाडे काढणे व गाळ हटविणे होत नाही. त्यामुळे पाणी अडते, पिकांना फटका बसतो. पावसाळ्यात गळतीचा, तर उन्हाळ्यात टंचाईचा धोका आहे.- रेखा कोंडे, वडगाव बुद्रुककालव्याच्या भराव्याला ज्या ठिकाणी झाडांमुळे धोका उद्भवत आहे, त्या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करून झाडे हटविली जातील, तसेच लवकरच आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील.- मोहन भदाने, उपविभागीय अभियंता, मुठा कालवा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.