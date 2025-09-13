पुणे

Mutha Canal : मुठा कालव्याच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष, पिण्याचे पाणी व शेतीचा पुरवठा धोक्यात

Khadakwasla Dam : मुठा कालव्यात झाडे उगवून भराव कमकुवत झाल्याने गळतीचा धोका निर्माण झाला असून, पाणीपुरवठा आणि शेतकऱ्यांचे भविष्य अंधारात जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
किरकटवाडी : खडकवासला धरणातून हिंगणे परिसराकडे जाणाऱ्या मुठा कालव्याच्या भराव्यावर मोठ्या प्रमाणात बाभळीची व इतर झाडे उगवली आहेत. या झाडांच्या मुळांमुळे भरावा कमकुवत होत असून, गळतीचा धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी इंदापूर, दौंड व बारामती तालुक्यांसाठी महत्त्वाचा असलेला, तसेच पिण्याचे पाणी व शेतीसाठीचा पुरवठा धोक्यात आल्याची भीती व्यक्त होत आहे.

