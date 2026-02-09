Mutha River Bridge: मुठा नदीवरील नवीन पूल लवकरच खुला; महामार्गावरील कोंडी कमी होणार, वाहनचालकांना मिळणार दिलासा

धायरी : मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील मुठा नदीवर उभारण्यात येणारा नवा पूल येत्या तीन महिन्यांत वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) पुलाचे राहिलेले काम वेगाने पूर्ण करून तो नियोजित कालावधीत सुरू करण्याचा निर्धार केला आहे..हा पूल सुरू झाल्यानंतर महामार्गावरील सध्याची वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होणार असून, वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या मुंबईकडून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या मार्गावरील पुलाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. गर्डर बसविणे, डेक स्लॅब, तसेच संरक्षक कठड्यांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत..साताऱ्याकडून मुंबईकडे येणाऱ्या लेनवरील पुलाचे सर्व खांब उभे करण्यात आले असून, पुढील टप्प्यात बीम बसविण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. दोन्ही बाजूंची कामे एकाचवेळी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री तैनात करण्यात आली आहे. या महामार्गावरून दररोज मोठ्या प्रमाणावर दुचाकी, चारचाकी, तसेच अवजड वाहने ये-जा करतात. सध्या अरुंद मार्ग आणि तात्पुरत्या वळणामुळे सकाळी, सायंकाळी मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत आहे. नवा पूल वाहतुकीस खुला झाल्यानंतर पुणे-सातारा मार्गावरील प्रवाशांचा प्रवासाचा वेळ अंदाजे २० ते ३० मिनिटांनी कमी होणार आहे. याचा फायदा खासगी वाहनचालकांसह एसटी, खासगी बस, तसेच मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना होणार आहे..सध्याच्या तात्पुरत्या वाहतूक व्यवस्थेमुळे याठिकाणी किरकोळ अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, अवजड वाहनांना मार्ग काढताना अडचणी येत आहेत. नवा पूल सुरू झाल्यानंतर स्वतंत्र आणि रुंद लेन उपलब्ध होणार असल्याने वाहतूक विभागली जाईल आणि अपघातांचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. पूल वाहतुकीस खुला केल्यानंतर पुढील टप्प्यात परिसरातील सर्व्हिस रस्त्यांची कामे, सिग्नल यंत्रणा, रस्ते चिन्हे, तसेच दिशादर्शक फलक बसविण्यात येणार आहेत..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! ५ नवे उड्डाणपूल सुरू होणार; कधी आणि कोणते? जाणून घ्या....पुलाचे बहुतांश काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित काम गतीने सुरू आहे. अतिरिक्त यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाच्या मदतीने उर्वरित काम पूर्ण करून, येत्या तीन महिन्यांत पूल वाहतुकीसाठी खुला करण्यात येणार आहे.- ओंकार जगदाळे, प्रकल्प अधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणयाठिकाणी सध्या दररोज मोठी वाहतूक कोंडी होत असून, प्रवाशांचा वेळ वाया जात आहे. नवा पूल सुरू झाला, तर प्रवास सुलभ होऊन अपघातांचा धोका कमी होईल. लवकरात लवकर पूल वाहतुकीस खुला करावा.- गणेश शिंदे, नागरिक, नऱ्हे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.