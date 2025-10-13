Ravindra Dhangekar : गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी माझी लढाई

पुणे - कुख्यात गुंड नीलेश घायवळ प्रकरणात शिवसेनेचे महानगरप्रमुख माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी भाजप नेत्यांवर आरोप केल्याने महायुतीतील वातावरण बिघडले आहे. यासंदर्भात शिवसेनेच्या नेत्यांनी धंगेकर यांना समज दिली असली तरी धंगेकर यांनी पुण्यातील गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी माझी लढाई सुरु राहील असे सांगत पुन्हा एकदा भाजपसह स्वपक्षीयांना आव्हान दिले आहे..माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत भूमिका मांडली. नीलेश घायवळला जे लोक पाठीशी घालत आहेत, ज्यांच्यामुळे कोथरूडमध्ये गुन्हेगारी वाढली त्यावर मी बोलत आहे. पुणे शहर भयमुख व्हावे अशी माझी मागणी होती. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा हे त्या भागातील प्रतिनिधी आहेत, त्यामुळे मी प्रश्न विचारत आहे. पण उत्तर न देता भाजपकडून मला ट्रोल केले जात आहे..उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मला भाजप नेत्यांवर बोलू नका असे सांगितले. पण मी त्यांना सांगितले की मी त्यांच्यावर नाही तर फक्त गुन्हेगारीबाबत प्रश्न विचारत आहे. माझ्या प्रश्नाचं उत्तर देत नाहीये असे सांगितले. मी एक पुणेकर असून पुणेकरांची आवाज म्हणून बोलत आहे. या लढाईत भाजपचा स्वाभिमानी गट मला मदत करत आहे असेही धंगेकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.