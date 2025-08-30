पुणे

Khadakwasla Dam: खडकवासला धरण परिसरात अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला

Pune News: खडकवासला धरण परिसरातील सोनापूर गावाजवळ अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृत्यू अपघाती की संशयास्पद याचा तपास सुरू आहे.
Khadakwasla Dam
Khadakwasla Damsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला : खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पुणे- पानशेत रस्त्यालगत हवेली तालुक्यातील सोनापूर गावाजवळील नदीपात्रामध्ये शुक्रवारी (दि. ३०) रात्री उशिरा एका अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह फुगलेल्या अवस्थेत आढळून आला. अचानक मृतदेह दिसून आल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली.

