Khadakwasla Dam: खडकवासला धरण परिसरात अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळला

खडकवासला : खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील पुणे- पानशेत रस्त्यालगत हवेली तालुक्यातील सोनापूर गावाजवळील नदीपात्रामध्ये शुक्रवारी (दि. ३०) रात्री उशिरा एका अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह फुगलेल्या अवस्थेत आढळून आला. अचानक मृतदेह दिसून आल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये एकच खळबळ उडाली..सोनापूरच्या पोलिस पाटील गौरी चव्हाण यांनी तत्काळ हवेली पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक फौजदार संतोष तोडकर यांना माहिती दिली. पोलिसांनी स्थानिक मदत कार्य करणारे व्यक्ती यांना माहिती दिली. .त्यानुसार सोनापूरचे ग्रामस्थ रविंद्र हडके, गोरखनाथ पवळे, तसेच परिसरातील नागरिक तानाजी भोसले, गणेश सपकाळ, संजय चोरघे, संदीप सोलस्कर, विक्रम बिरामने, उत्तम पिसाळ, वैभव भोसले हे आणि पोलिस घटनास्थळी पोहोचले. आदींनी मृतदेह पाण्याबाहेर काढला. दरम्यान, घटनास्थळाचा पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविण्यात आला आहे. सध्या मृत व्यक्तीची ओळख पटलेली नाही..मृत व्यक्तीचे वय अंदाजे ३० ते ४० वर्षांच्या दरम्यान असावे, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पोलिस मृतदेहावरील कपडे व अंगावरील खुणा यांच्या आधारे ओळख पटविण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे हवेली पोलिसांनी शहर व ग्रामीण भागातील पोलिस ठाण्यांशी संपर्क साधून, गेल्या काही दिवसांत दाखल झालेल्या बेपत्ता व्यक्तींच्या तक्रारींची तपासणी सुरू केली आहे..Sharad Pawar: नांदेडच्या पूरस्थितीवर शरद पवारांचा थेट आढावा; खासदार रवींद्र चव्हाण यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा.या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे व संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मृत्यू अपघाताने झाला, पाण्यात पडल्याने वाहून आला किंवा अन्य काही कारण आहे का याबाबतचा तपास सुरू असल्याची माहिती हवेली पोलिसांकडून दिली आहे.